Italie: la production industrielle a ralenti sa baisse (-0,2%) en 2025

( AFP / MARCO BERTORELLO )

La production industrielle italienne a baissé de 0,2% en 2025, limitant les frais après une nette chute de 3,5% en 2024, selon les chiffres publiés mercredi par l'Institut national des statistiques (Istat).

Les baisses de production les plus marquées concernent les industries textiles, de l’habillement, du cuir et des accessoires (-5,5% sur un an), ainsi que la fabrication de moyens de transport (-4,7%), le champion local Stellantis ayant nettement freiné en 2025.

La production a cependant tenu grâce aux industries pharmaceutiques (+3,8%) et alimentaires (+1,6%), autres secteurs outre la mode qui font de l'Italie un grand pays exportateur. La fabrication de machines-outils est restée stable.

En Europe, l'Italie reste loin derrière la dynamique Espagne qui a connu en 2025 sa plus forte croissance annuelle depuis 2022 (+1,3%), mais résiste mieux que l'Allemagne (-1,1% sur un an), freinée par son industrie automobile et sa production de machines.

Pour l'organisation nationale du commerce Confcommercio, "il y a de clairs signaux de reprise" de l'économie italienne dans ces chiffres de production, a commenté le chef du centre d'études de Confcommercio Mariano Bella.

"Il est trop tôt pour parler de croissance début 2026, mais les bases sont là", a souligné l'expert, citant aussi de très bons chiffres du tourisme qui ont poussé l'économie.

Le chiffre annuel de la production italienne a profité d'un rebond en fin d'année (+1,4% en novembre, +3,2% en décembre), poussé notamment par les produits pharmaceutiques dont les exportations vers les Etats-Unis ont augmenté.