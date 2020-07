Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Michelin voit les véhicules électriques et hybrides représenter 30% du marché en 2025-DirFin Reuters • 27/07/2020 à 19:12









27 juillet (Reuters) - Yves Chapot, directeur financier de Michelin MICP.PA , a déclaré lundi au cours d'une conférence téléphonique que : * LES VÉHICULES ÉLECTRIQUES ET HYBRIDES DEVRAIENT REPRÉSENTER 12% DU MARCHÉ GLOBAL CETTE ANNÉE ET 30% EN 2025 Pour plus de détails, cliquez sur MICP.PA (Gilles Guillaume)

Valeurs associées MICHELIN N Euronext Paris +0.97%