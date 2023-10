Michelin : une valeur défensive parmi les industrielles

Eric Galiègue Phiadvisor Valquant Directeur de la recherche https://phi-advisor.com/fr/

Un pneu Michelin (crédit photo : Adobe Stock / )

Michelin est un leader mondial de la fabrication de pneumatiques. Les produits du groupe sont principalement commercialisés sous les marques Michelin, BFGoodrich, Kleber, Uniroyal et Taurus. Les pneumatiques pour véhicules légers représentent 50% du chiffre d'affaires, les poids lourds 25% et les véhicules spécialisés 25% dont les engins agricoles et de génie civil et les avions.

En 2022, le chiffre d'affaires du groupe a dépassé 28Mds€, et il a dégagé un bénéfice net part du groupe de 2 Mds€. Il emploie plus de 121.000 personnes à l'international, dont plus de 300 dans le plus grand centre de recherche près de Clermont Ferrand.

Michelin est aujourd'hui considérée comme une valeur refuge dans le secteur automobile car ses pneumatiques sont à la fois destinés au marché du remplacement et à la première monte. Cela limite sa sensibilité aux nouvelles immatriculations de véhicules. Par ailleurs, la montée en puissance des véhicules électriques induit des contraintes plus importantes sur les pneumatiques (véhicules plus lourds, accélération et freinages plus puissants…), ce qui permettra une montée en gamme des pneumatique et favorisera les producteurs capables de faire de la qualité et de financer une recherche innovante…comme Michelin.

Michelin dispose d'un "pricing power" fort dans un environnement inflationniste, alors que le taux d'utilisation des centres de fabrication du Groupe est au maximum.

A plus long terme, Michelin entend renouer avec une «croissance soutenue» de son chiffre d'affaires à l'horizon 2030, notamment grâce à sa diversification vers les piles à combustible à hydrogène, le secteur médical, les solutions technologiques ou l'imprimerie Métal 3D.

Au niveau de la dynamique des prix, notre indicateur stratégique, qui a été optimisé sur un horizon d'investissement plusieurs mois, est passé à l'achat à la fon aout. Ce signal est d'autant plus favorable que le signa magatrend, optimisé pour un horizon d'investissement de plusieurs années, es à l'achat lui aussi à la fin aout. Cela montre une force élevée de la tendance haussière.

Signal stratégique et cours de Michelin depuis 5 ans

Source : Phiadvisor Valquant

D'un point de vue fondamental, le cours de l'action Michelin n'a pas démérité au cours des dernières années, mais il n'a pas entièrement reflété la hausse du bénéfices par action, comme le montre le graphique suivant.

Source : Factset et Phiadvisor Valquant

On peut donc envisager un rattrapage progressif du cours, d'autant que le les révisions de bénéfice ont été bien orientées depuis quelques mois…

Source : Factset et Phiadvisor Valquant

Nous anticipons donc une bonne performance de l'action Michelin, même si l'environnement général reste difficile.

Lionel Pellicer, Co fondateur de Phiadvisor Valquant, analyste financier Sfaf.

Eric Galiegue, analyste financier Sfaf, fondateur de Valquant, directeur de la recherche et associé de Phiadvisor Valquant