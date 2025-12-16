Michelin sur les rangs pour une acquisition à 1,2 milliard d'euros hors-pneu

(AOF) - Michelin (+1,49%, à 28,64 euros) et se dirige vers une quatrième séance consécutive de progression. Dans une analyste sur le groupe clermontois, Oddo BHF a confirmé sa recommandation à Neutre sur son titre, avec un objectif de cours de 30 euros, ce qui représente un potentiel de hausse d’environ 6% par rapport à la clôture de lundi. Les analystes du groupe financier indépendant ont également indiqué que selon le média Corriere della Serra, Michelin aurait des vues sur Alfa Gomma.

Toujours selon le quotidien transalpin, des documents d'information ont déjà été envoyés à plusieurs grands groupes industriels, outre Michelin, mais également à de nombreux fonds d'investissement. Le prix évoqué pour cette acquisition est de 1,2 milliard d'euros.

La société italienne, fondée en 1956, est une entité familiale et un spécialiste mondiale des systèmes de transfert de fluides hydrauliques et industriels, un composant critique pour l'industrie lourde, l'agriculture et le secteur minier.

Pour Oddo BHF, sur le plan stratégique, une telle opération de croissance externe s'inscrit dans la feuille de route de Michelin baptisée " Beyond Tires " (au-delà du pneu), qui vise notamment une part des revenus hors-pneu de 20 à 30% du total du groupe d'ici 2030.

En outre, toujours selon les analystes, l'opération aurait une certaine logique industrielle puisque l'acquisition d'Alfa Gomma viendrait compléter celle de Fenner en 2018 (un spécialiste du tapis roulant pour l'industrie, notamment minière), créant un leader unique de la maintenance minière. Ce dernier serait capable de regrouper les pneus, les bandes transporteuses et les tuyaux hydrauliques.

Enfin, dernier atout pour Oddo BHF, une telle acquisition bénéficierait de synergies avec notamment des gains sur les achats, des opportunités de ventes croisées, un réseau de rechange et des économies d'échelle.

- Leader mondial des pneumatiques avec 1/5 ème du marché, né en 1889 ;

- Groupe organisé en trois divisions générant 27,2 Mds€ de ventes : automobile et 2 roues (54 %), transport routier (24 %) et activités de spécialités -mines, agriculture, construction, avion…, l’Amérique du nord étant le 1 er marché du groupe (39 %)j, devant l’Europe (35 %) ;

- Activité réalisée aux 3/4 sur le marché des pneus de remplacement, moins cyclique que la « première monte » et moins sensible à la santé des constructeurs automobiles ;

- Ambition 2030 : réduction à 70 % de la part des pneumatiques dans la production, offre de services autour du pneu via la connectivité puis au-delà du pneu (composites flexibles, biosourcés, mobilité hydrogène dans la santé, l’espace et l’aéronautique…) ;

- Société en commandite par action contrôlée par la famille fondatrice (4,22 % du capital et 5,2 % des droits de vote, devant les salariés avec 2,5 %), Barbara Dalibard présidant le conseil de surveillance de 11 membres et Florent Menegaux et Yves Chapot dirigeant la gérance.

=/ Défis /=

- Agilité du modèle d’affaires focalisé sur le maintien au moins de la marge opérationnelle :

- face à l’entrée massive des pneus asiatiques sur les marchés européens de 1 ère monte ou de remplacement, focus sur les zones géographiques et les produits les plus créateurs de valeur (pneus tourisme 18 pouces, miniers et avion), fermeture ou réduction d’activité des usines en France hors activités à très forte valeur ajoutée,

- impact positif de 200 M€ des restructurations, notamment dans les poids lourds,

- diversification hors pneus -secteurs de la santé, l’espace et l’aéronautique- renforcée par l’acquisition de FCG Composite (joints et matériaux textiles ou caoutchouc) pour 700 M€, après celles de Canopy Simulation, TBC, TRK et Watea,

- monétisation de la base de données clients,

- focus sur l’innovation pilotée par le président, répondant à 4 enjeux -fabrication additive, composites flexibles, pneus pour véhicules électriques et mobilité hydrogène :

-1/3 des ventes provenant de produits ou services de moins de trois ans - budget de l’ordre de 1,2 Mds€ dont 700 M€ pour la R&D menée dans 9 centres, riche de + 12 OOO brevets et soutenue par des partenariats externes, de recherche (300) ou stratégiques (Brembo, Vabios, addUp,AlcalHylab…) ;

- Stratégie environnementale « Planet » visant la neutralité carbone en 2050 et déployée par l’écosystème mondial Movin’On :

- objectif intermédiaire 2030 : recul de 50 % des émissions vs 2010,

- offre de pneus protecteurs de l’environnement par emploi de matières recyclées (46 % en 2030 et 100 % en 2050) et de matériaux durables,

- mobilité électrique et hydrogène via Symbio, société commune avec Faurecia,

- économie circulaire « 4 R » (Réduire, Réutiliser, Renouveler, Recycler), dopée par des technologies de rupture en partenariat (Carbios, Enviro, Pyrowave…) ;

- Bilan sain : ratio d’endettement de 16,6 % et autofinancement libre de 2,2 Mds€ avant acquisitions.

- Dans un marché mondial en repli, compensation par les hausses des prix de vente 1 ère monte et par la performance des activités de remplacement ;

- Impact négatif des changes, de l’ordre de 200 M€, et des tarifs douaniers, estimés ç 135 M€ ;

- Attentes pour le 2 nd semestre d’une stabilité des ventes en volume, obtenue par les lancements ambitieux de pneus en tourisme, camionnette et poids, avant un fort redressement en 2026 ;

- Après un recul de 1,9 % des ventes au 1 er semestre, objectifs 2025confirmés : bénéfice opérationnel en hausse à + 3,4 Mds€ et autofinancement libre de + 1,7 Md€ puis, pour 2030, hausse annuelle des ventes de 5 % et rentabilité des capitaux investis de + 10,5 % ;

- Dividende 2024 de 1,38 €.