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Michelin ResiCare implante sa première ligne de production d’une nouvelle molécule biosourcée à Nesle
information fournie par Reuters 07/10/2026 à 17:32

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Compagnie Generale des Etablissements Michelin SCA MICP.PA :

* MICHELIN RESICARE IMPLANTE SA PREMIÈRE LIGNE DE PRODUCTION D’UNE NOUVELLE MOLÉCULE BIOSOURCÉE À NESLE EN FRANCE

* UNE MISE EN SERVICE PRÉVUE DÈS LE DÉBUT DU T2 2027

Texte original nPLXR5QPWB

Pour plus de détails, cliquez sur MICP.PA

(Rédaction de Gdansk)

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