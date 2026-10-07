information fournie par Boursorama avec AFP • 07/10/2026 à 18:19

Eau: le groupe Saur annonce le départ de son président Patrick Blethon

Patrick Blethon à Issy-les-Moulineaux, le 28 janvier 2021. ( AFP / ERIC PIERMONT )

Le groupe Saur, troisième entreprise de l'eau en France derrière Veolia et Suez, a annoncé mercredi le départ de Patrick Blethon, président du groupe depuis "près de sept ans".

"Saur annonce une nouvelle organisation de sa direction et le départ de Patrick Blethon, président depuis près de sept ans", a indiqué le groupe dans un communiqué.

Il annonce son remplacement par Didier Michaud-Daniel, actuellement président du comité de surveillance.

"Didier Michaud-Daniel assurera la direction exécutive du groupe et supervisera les principales décisions, en étroite concertation avec le comité de surveillance", a précisé Saur, qui ne donne pas les raisons de ce départ.

Le groupe souligne que sous la houlette de Patrick Blethon, le chiffre d'affaires "est passé d'environ 1,5 milliard d'euros en 2019 à environ 2,3 milliards d'euros en 2025".

"Le groupe a fortement étendu sa présence à l'international (...) et renforcé sa position en France", ajoute le communiqué.

"La stratégie de Saur reste inchangée et le groupe est bien positionné pour aborder sa prochaine phase de croissance", assure la direction.