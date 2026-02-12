Michelin grimpe après ses prévisions, les analystes plus prudents

Michelin MICP.PA monte fortement jeudi en Bourse après avoir annoncé la veille s'attendre à un rebond de ses résultats en 2026 après une baisse en 2025 imputable aux Etats-Unis sur fond de relèvement des droits de douane.

A la Bourse de Paris, vers 09h50 GMT, l'action du fabricant français de pneumatiques grimpe de 6,42%. Elle est en tête de l'indice CAC 40 .FCHI (+0,82%) et la deuxième plus forte hausse de l'indice large SBF120 .SBF120 (+0,81%), derrière Ipsen IPN.PA (+7,99%), qui a également publié ses résultats trimestriels.

Les analystes se montrent toutefois prudents sur Michelin, Jefferies soulignant par exemple que l'équipementier automobile se négocie toujours avec une décote par rapport à ses concurrents malgré une amélioration de sa croissance.

Le groupe de Clermont-Ferrand a dit mercredi soir que le résultat opérationnel des secteurs - automobile et deux-roues, transport routier et pneus de spécialités - devrait augmenter cette année, à périmètre et taux de change constants, après une baisse de plus de 14% l'an dernier à 2,9 milliards d'euros.

Ce résultat est supérieur au consensus des analystes compilé par le groupe qui prévoyait 2,7 milliards d'euros.

Le chiffre d'affaires a aussi baissé, de 4,4% à 26 milliards d'euros, soit un repli de 1,4% à changes constants, un chiffre supérieur là aussi à un consensus fixé à 25,8 milliards.

Les volumes, quant à eux, ont reculé de 4,7% sur l'exercice écoulé.

"Michelin affiche de solides perspectives de croissance des bénéfices, mais si celles-ci sont retardées par un contexte de volumes très faibles", commente Jefferies dans une note.

"Nous voyons une valorisation potentielle à exploiter (reprise cyclique, pouvoir de fixation des prix et effet de levier opérationnel), mais cela ressemble désormais à une histoire de 2027", ajoute Jefferies.

Malgré un bénéfice net en repli de 12% à 1,7 milliard d'euros, Michelin a maintenu son dividende à 1,38 euro par action et annoncé un programme de rachat d'actions pouvant aller jusqu'à deux milliards d'euros sur la période 2026-2028 grâce à sa génération de trésorerie.

JPMorgan souligne dans une note que le point fort de Michelin a été l'engagement du fabricant de pneumatiques a renforcé les paiements versés aux actionnaires.

"La direction (de Michelin) a confirmé des rachats d'actions d'une valeur de 750 millions d'euros et le versement de dividendes d'environ 965 millions d'euros pour 2026, ce qui représente un rendement total pour l'actionnaire (RTA) de 7,7%", écrit JPMorgan.

La banque américaine reste toutefois à une recommandation "neutre" sur le titre Michelin, estimant que l'évolution des bénéfices demeure fortement dépendante des volumes des marchés finaux.

"À l'instar des résultats de Goodyear, annoncés en début de semaine, ceux de Michelin confirment la gravité de la situation sur le marché des pneumatiques. En particulier, la demande de pneus pour camions et autocars continue de chuter fortement et il semble qu'il faudra du temps avant qu'elle ne se rétablisse complètement", ajoute JPMorgan.

(Rédigé par Claude Chendjou, édité par d'Augustin Turpin)