JO 2026/Ski alpin: La Française Miradoli médaillée d'argent sur le super-G derrière Brignone, sacrée dix mois après une grave blessure

Romane Miradoli lors du Super-G féminin au J.O. de Milano Cortina 2026
Romane Miradoli a décroché jeudi la médaille d'argent sur le super-G des Jeux olympiques de Milan-Cortina et rapporte une huitième médaille à la France.
La Tricolore de 31 ans a été devancée (+ 0''41) par l'Italienne Federica Brignone (1'23''41), championne olympique dix mois après une grave blessure, tandis que l'Autrichienne Cornelia Hütter a pris le bronze (+ 0''52), selon les résultats provisoires.
C'est la première médaille olympique d'une skieuse alpine française depuis l'argent de Laure Pequegnot sur le slalom de Salt Lake City 2002.
(Reportage d'Alan Baldwin, version française Vincent Daheron)
