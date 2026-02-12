information fournie par Reuters • 12/02/2026 à 12:51

JO 2026/Ski alpin: La Française Miradoli médaillée d'argent sur le super-G derrière Brignone, sacrée dix mois après une grave blessure

Romane Miradoli lors du Super-G féminin au J.O. de Milano Cortina 2026

Romane ​Miradoli a décroché jeudi la médaille d'argent ​sur le super-G des Jeux ​olympiques de ⁠Milan-Cortina et rapporte une ‌huitième médaille à la France.

La Tricolore ​de ‌31 ans a été ⁠devancée (+ 0''41) par l'Italienne Federica Brignone (1'23''41), championne ⁠olympique ‌dix mois après une ⁠grave blessure, ‌tandis que l'Autrichienne ⁠Cornelia Hütter a pris ⁠le ‌bronze (+ 0''52), selon les ​résultats ‌provisoires.

C'est la première médaille olympique d'une skieuse ​alpine française depuis l'argent ⁠de Laure Pequegnot sur le slalom de Salt Lake City 2002.

(Reportage d'Alan Baldwin, version française Vincent ​Daheron)