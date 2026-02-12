Tempête Nils: les vents violents font un mort, 900.000 foyers privés d'électricité

Des badauds regardent la Garonne en crue à La Réole (Gironde)le 12 février 2026 ( AFP / PHILIPPE LOPEZ )

Avec des vents dépassant parfois 160 km/h, la tempête Nils a provoqué jeudi la mort d'un routier dans les Landes et s'orientait dans la matinée vers le sud-est de la France, après avoir provoqué des chutes d'arbres et d'importants dégâts, avec notamment pour conséquence de priver quelque 900.000 foyers d'électricité.

Face à cet épisode "d'une force peu fréquente", Météo France a placé cinq départements de la moitié sud du pays en vigilance rouge jeudi: Gironde et Lot-et-Garonne pour les crues, la Savoie pour le risque d'avalanches, l'Aude et les Pyrénées-Orientales pour les vents violents, de même que la principauté d'Andorre.

Dans les Landes où des rafales ont été mesurées dans la nuit à 162 km/h à Biscarrosse sur le littoral, un chauffeur de poids lourd de 55 ans a trouvé la mort sur une route à quatre voies près de Dax, atteint par une branche qui a traversé son pare-brise, précisent les gendarmes. Le camion s’est immobilisé 100 mètres plus loin.

Dans le Tarn-et-Garonne, un agent de la voirie de 59 ans a été grièvement blessé lors d'une intervention à Castelsarrasin, "à la suite de la chute d'un arbre sur son véhicule", selon la préfecture. Désincarcéré par les pompiers, il a été hospitalisé en urgence.

Quelque 900.000 foyers étaient privés d'électricité jeudi matin après le passage de Nils, a annoncé le gestionnaire du réseau Enedis, dont 498.000 en Nouvelle-Aquitaine et 365.000 en Occitanie.

- "jamais vu ça" -

Des arbres obstruent une voie d'une autoroute lors de violentes rafales provoquées par la tempête Nils près de Narbonne (Aude), le 12 février 2026. ( AFP / Ed JONES )

Météo France a relevé dans la nuit des rafales de 145 km/h à Pau, 124 km/h à Bordeaux et 125 km/h à Toulouse mais autour de ces villes le vent faiblissait dans la matinée tandis qu'il montait en puissance plus à l'est avec des pointes à 157 km/h à Leucate (Aude), 148 à Perpignan et 141 à Narbonne, neuf départements restant placés en vigilance orange jeudi pour le phénomène de vents violents.

"Dans la nuit, on entendait les tuiles qui se soulevaient, des poubelles qui roulaient dans la rue… C'était impressionnant", a raconté Eugénie Ferrier, 32 ans, habitante de Roaillan (Gironde) qui en voulant rejoindre son travail à Bordeaux s'est retrouvée face à des "poteaux électriques en travers de la route" ou "de gros arbres abattus".

Dépression hivernale très pluvieuse après un début d'année 2026 déjà très arrosé, Nils se décale jeudi en direction du golfe du Lion, puis de la Corse. L'épisode doit prendre fin jeudi soir sur les régions méditerranéennes, voire dans la nuit de jeudi à vendredi en Corse.

Dans les Pyrénées-Orientales, un camping a été évacué à Maury. "Je n’ai jamais vu ça", a déclaré à une correspondante de l'AFP Ingrid, fleuriste dans le centre de Perpignan, qui vit dans le département depuis 24 ans. "Un arbre a failli tomber sur ma voiture, à deux secondes près", a-t-elle ajouté.

Sur l'autoroute A9 entre Béziers et Narbonne, un camion a percuté un arbre tombé sur la chaussée, le chauffeur a été légèrement blessé, selon l'opérateur Vinci qui précisait que plus au sud, la circulation avait été temporairement interrompue dans le sens France-Espagne, le temps d’évacuer un poids lourd couché sur les voies de l’A9.

Un camion est couché sur le flanc sous l’effet de vents violents apportés par la tempête Nils près de Leucate (Aude), le 12 février 2026 ( AFP / Ed JONES )

Les pluies abondantes laissent craindre d'importants dégâts sur une végétation déjà fragilisée par les sols détrempés. Les précipitations ont grossi les cours d'eau, avec une vigilance rouge pour crues en Gironde et dans le Lot-et-Garonne - étendue à vendredi - et une vingtaine d'autres départements en vigilance orange jeudi.

- Liaisons coupées avec la Corse -

Une personne prend une photo depuis la Corniche tandis que les vagues s’écrasent contre le littoral à Marseille, le 12 février 2026 ( AFP / Thibaud MORITZ )

"La tempête empêche le bon écoulement des eaux, donc avec mes collègues on reste en vigilance absolue parce qu'on ne sait pas exactement où ça va mener", a déclaré à l'AFP le maire Bruno Marty.

En Haute-Garonne, une femme a été secourue dans son véhicule partiellement immergé sur la commune de Bonrepos-Riquet, selon les pompiers. Elle avait tenté de franchir une route inondée avant de terminer sa course dans un fossé.

Le trafic routier a également été affecté avec des interdictions de circulation visant les poids lourds, de même que le trafic ferroviaire, notamment en Nouvelle-Aquitaine et en Occitanie, où les deux grandes liaisons entre Bordeaux, Toulouse et Narbonne sont coupées.

Un ferry de Corsica Linea à Marseille le 12 février 2026 ( AFP / Thibaud MORITZ )

En prévision de la progression de la tempête vers le sud-est, les liaisons maritimes entre la Corse et le continent sont annulées pour la journée de jeudi, de même que la plupart des vols.

Dans les Alpes, la Savoie est en vigilance rouge pour les avalanches jusqu'à jeudi soir, trois autres départements (Hautes-Alpes, Isère et Haute-Savoie) étant en vigilance orange.

Selon Météo France, les chutes de neige fraîche sur ces massifs pourraient "atteindre, voire dépasser localement un mètre" et "certaines avalanches de grande ampleur sont à craindre".