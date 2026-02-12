 Aller au contenu principal
Lockheed Martin et Fujitsu scellent une coopération industrielle clé autour du radar SPY-7
information fournie par Zonebourse 12/02/2026 à 12:34

Le géant américain de l'armement et le spécialiste nippon des technologies de l'information formalisent leur collaboration autour du programme de navires équipés du système Aegis.

Lockheed Martin et Fujitsu Limited ont finalisé un premier bon de commande pour la fabrication d'un composant critique de l'antenne radar SPY-7 destiné aux futurs navires équipés du système Aegis (ASEV) du Japon. Cet accord officialise le rôle de Fujitsu comme fournisseur de l'unité remplaçable en ligne d'alimentation électrique (PS LRU), marquant une étape majeure dans la coproduction et l'intégration industrielle locale.

Ce radar à semi-conducteurs offre des capacités de détection et de poursuite multicibles bien supérieures aux systèmes radar SPY-1 traditionnels. Chandra Marshall, vice-présidente et directrice générale chez Lockheed Martin, souligne que cet accord vise à établir "une chaîne d'approvisionnement basée au Japon pour le radar SPY-7 de l'ASEV qui maintiendra la flotte prête pour ses missions pendant des décennies".

Pour Fujitsu, le lancement de la production de masse de ces composants renforce l'infrastructure nationale de défense. Ce partenariat stratégique s'inscrit dans un contexte sécuritaire tendu en zone Indo-Pacifique, visant à garantir l'avantage technologique et la souveraineté industrielle du Japon.

