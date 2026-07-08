Michelin et Axens s'allient dans la chimie verte

Le géant du pneumatique, via sa filiale ResiCare, et le spécialiste de l'ingénierie des procédés ont annoncé l'ouverture de discussions exclusives. L'objectif de ce partenariat stratégique est d'accélérer l'industrialisation et le déploiement mondial d'une molécule biosourcée cruciale pour la décarbonation industrielle : le 5-HMF (5-Hydroxymethylfurfural).

Développée conjointement avec IFP Energies Nouvelles (IFPEN), cette technologie de rupture a bénéficié du soutien financier de l'ADEME en France et du CBE JU à l'échelle européenne.

Le 5-HMF s'impose comme une "molécule plateforme" non toxique et polyvalente, capable de se substituer directement aux ressources fossiles. Compatible avec les procédés industriels existants, elle permet notamment de remplacer le formaldéhyde dans la fabrication de résines, d'adhésifs et de solvants.

Au-delà de la chimie de spécialité, cette molécule sert de base à la production de polymères durables comme le PEF (polyéthylène furanoate). Ce matériau est aujourd'hui positionné comme le remplaçant le plus crédible au plastique PET d'origine pétrolière, ouvrant d'immenses débouchés commerciaux sur les marchés des bouteilles, des emballages alimentaires et des fibres textiles.

Une première usine en France dès 2027

Axens apportera sa force de frappe en ingénierie et son expertise en cession de licence, tandis que Michelin assurera le volet de production industrielle initiale.

Le projet dispose d'une visibilité opérationnelle à court terme. Une première unité de production d'une capacité d'environ 3 000 tonnes par an est actuellement en construction à Péage-de-Roussillon (Isère). Son entrée en service opérationnelle est officiellement confirmée pour le début de l'année 2027, marquant le point de départ de la commercialisation de cette nouvelle filière verte.