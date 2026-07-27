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Michelin a fait preuve de résistance au premier semestre et confirme ses objectifs
information fournie par Zonebourse 27/07/2026 à 18:04
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Malgré un environnement macroéconomique complexe et un effet de change défavorable, le spécialiste français du pneumatique a affiché des résultats opérationnels solides et un redressement de sa trésorerie au premier semestre 2026.

Le fabricant clermontois a publié un chiffre d'affaires de 12,7 milliards d'euros, en légère hausse de 0,5% à taux de change constant (-2,6% en données publiées).

Cette performance s'est appuyée sur une excellente tenue des prix et de l'enrichissement du mix produit ( 0,9%), portée par la dynamique de la marque premium Michelin dont les volumes au Remplacement ont progressé de 5%.

Le résultat opérationnel des secteurs s'est élevé à 1,45 milliard d'euros, soit une marge de 11,4%, en hausse de 30 points de base. A périmètre et changes constants, le résultat grimpe de 7% ( 103 millions d'euros), soutenu par l'effet prix-mix et la baisse du coût des matières premières. En parallèle, le cash-flow libre avant fusions et acquisitions s'est installé à 282 millions d'euros, loin des -102 millions d'euros du premier semestre 2025.

Malgré le contexte d'incertitudes géopolitiques et de tensions inflationnistes sur la logistique et les droits de douane, le groupe a confirmé ses objectifs annuels : un résultat opérationnel des secteurs supérieur à celui de 2025 (à périmètre et changes constants) et un cash flow libre avant fusions et acquisitions supérieur à 1,6 milliard de dollars.

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