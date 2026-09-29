Michael O'Leary, de Ryanair, affirme que les compagnies aériennes ne peuvent pas maintenir des tarifs bas compte tenu des prix actuels du pétrole

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Le directeur général de Ryanair, Michael O’Leary, a déclaré mardi que la demande en matière de transport aérien restait très forte car les compagnies aériennes avaient maintenu des tarifs bas, mais il a averti que cette situation ne pourrait pas perdurer avec les prix du pétrole à leurs niveaux actuels.