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Michael O'Leary, de Ryanair, affirme que les compagnies aériennes ne peuvent pas maintenir des tarifs bas compte tenu des prix actuels du pétrole
information fournie par Reuters 29/09/2026 à 09:57

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le directeur général de Ryanair, Michael O’Leary, a déclaré mardi que la demande en matière de transport aérien restait très forte car les compagnies aériennes avaient maintenu des tarifs bas, mais il a averti que cette situation ne pourrait pas perdurer avec les prix du pétrole à leurs niveaux actuels.

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