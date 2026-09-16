Michael Murray nommé à la tête du conseil d'administration de Hugo Boss

Hugo Boss a annoncé mercredi avoir nommé Michael Murray, le directeur général de Frasers Group, en tant que président du conseil de surveillance, actant la récente montée au capital du groupe de distribution britannique.

Le conseil d'administration a approuvé hier la nomination de ce cadre dirigeant âgé d'une trentaine d'années qui siégeait au conseil depuis l'an dernier en remplacement de Stephan Sturm, dont le départ avait été officialisé en début de semaine.

Ce changement intervient alors que Frasers Group, qui détient l'enseigne d'articles de sport Sports Direct et la chaîne de grands magasins Flannels, a récemment manifesté son intention de porter sa participation au-delà du seuil de 50% du capital après être récemment grimpé à 47,9% suite au succès de son offre publique d'achat (OPA) sur le confectionneur.

En plus de la nomination de Michael Murray à la tête du conseil, Frasers explique qu'il compte également soumettre la nomination de Robert Palmer, son secrétaire général, en tant que membre de l'instance.

Vers 12h00, le titre Hugo Boss était virtuellement inchangé, évoluant toujours non loin du prix de 30 euros proposé par Frasers dans le cadre de son offre. Il progresse d'environ 5,3% depuis le début de l'année.