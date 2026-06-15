Michael Belenkie, directeur général d'Advantage Energy, quitte ses fonctions ; un directeur par intérim est nommé

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La société canadienne Advantage Energy

AAV.TO a annoncé lundi que Michael Belenkie avait démissionné de ses fonctions de président, de directeur général et d'administrateur, avec effet immédiat, alors que les actionnaires réclamaient un contrôle financier plus strict.

Le producteur d'énergie basé à Calgary, en Alberta, a nommé le président du conseil d'administration, John Festival, au poste de directeur général par intérim, le temps de trouver un successeur permanent.

En février, le conseil d'administration d'Advantage avait conclu qu'aucune des propositions reçues à la suite d'un examen stratégique n'était dans le meilleur intérêt des actionnaires. Cet examen avait envisagé plusieurs options pour la société, y compris une éventuelle vente.

Le gestionnaire d'actifs alternatifs Kimmeridge, qui détient une participation de 7 % dans Advantage, a exprimé fin mai son soutien au nouveau cadre de retour sur capital de la société, le qualifiant d'étape cruciale vers une stratégie plus rigoureuse et axée sur les actionnaires.

M. Belenkie avait rejoint Advantage en tant que directeur des opérations en 2021.

M. Festival, qui possède plus de 35 ans d'expérience dans le secteur énergétique de l'Ouest canadien, a rejoint le conseil d'administration de la société en mars 2024.

La société a également déclaré lundi que sa production devrait atteindre des niveaux records au second semestre de l'année, suite à l'achèvement de son usine de gaz naturel Progress Gas.

Les actifs d'Advantage sont situés dans le Montney, une immense source de gaz naturel de l'Ouest canadien qui a été le théâtre d'une intense activité de fusions-acquisitions ces dernières années.