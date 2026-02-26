information fournie par Actusnews • 26/02/2026 à 17:45

MG INTERNATIONAL : Index Egalité Hommes - Femmes 2025

La Ciotat, le 18 février 2026

Résultat Index égalité professionnelle 2025

Conformément aux dispositions de la Loi Avenir professionnel de septembre 2018 visant à supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes, MG International publie l'Index d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au titre des données 2025.

Cet index permet de mesurer et de comparer la situation professionnelle des femmes et des hommes au sein d'une même entreprise sur 4 indicateurs.

Pour l'année 2025, MG International obtient la note finale de 93/100.

L'index égalité professionnelle est calculé selon les 4 indicateurs suivants :

Comparaison des rémunérations moyennes des femmes et des hommes, par tranche d'âge, par catégorie socio-professionnelle : 38/40

Écart de répartition des augmentations individuelles entre les femmes et les hommes : 35/35

Pourcentage de salariées augmentées au retour de congé maternité : 15/15

Parité entre les femmes et les hommes parmi les 10 plus hautes rémunérations : 5/10

MG INTERNATIONAL

code ISIN : FR0010204453 - MNEMO : ALMGI

Contacts :

Nelsie AMAR, Directeur Financier - Tél. + 33 (0) 4 42 98 14 90 - nelsie.amar@maytronics.fr

Mieux connaître MG International

Leader mondial de la sécurité des piscines privées et publiques, MG International a pour ambition de rendre les piscines plus sûres et plus saines.



Avec les deux gammes Aquasensor® et Aqualarm® de systèmes d'alarmes pour piscines privées, MG International fait bénéficier de son savoir-faire à un très grand nombre de propriétaires.

En complétant ces offres avec Aqualife®, les couvertures automatiques multifonctions et Dolphin® les robots nettoyeurs de Piscine fabriqués par Maytronics Ltd, son actionnaire de référence, MG International demeure un fournisseur privilégié des grands acteurs de la piscine de demain.

Depuis 2010 MG International a pris le nom commercial de Maytronics France sur le marché domestique de la piscine privée.

Avec "Poséidon®", la technologie exclusive de vision par ordinateur la plus aboutie en matière de sécurisation des piscines publiques, le groupe bénéficie d'une reconnaissance internationale.