MG INTERNATIONAL : Communiqué résultats du premier semestre 2026

Résultats du 1 er semestre 2026

(Comptes non audités)

MG International - Dans un marché de l'équipement de piscine attendu en très légère croissance sur le premier semestre 2026 après quatre années consécutives de recul, MG International maintient son leadership sur les segments des robots électriques et des alarmes à détection d'immersion.

Au premier semestre 2026, le chiffre d'affaires de Maytronics France s'établit à 32,6 M€, en diminution de 4 % par rapport au premier semestre 2025. Cette évolution traduit notamment le maintien d'un environnement commercial exigeant sur le marché des robots nettoyeurs, malgré les premiers signes de redressement observés plus largement dans la filière piscine.

Dans ce contexte de ralentissement de l'activité, le maintien d'une politique de contrôle des coûts et la bonne maîtrise des charges salariales ont permis de contenir les charges d'exploitation au même niveau qu'au premier semestre 2025 malgré l'inflation des coûts de transport et des matières premières.

Le résultat d'exploitation s'élève à 0,5 m€, en baisse de 59%, le résultat net s'établit à 0,6 m€ en baisse de 49%.

Les comptes intermédiaires (non audités), arrêtés par le Conseil d'Administration du 31 juillet 2026 font apparaître les éléments suivants :

Voir le tableau présent dans la version PDF.

Un premier semestre en léger retrait

Après plusieurs années de contraction ayant suivi le niveau d'activité exceptionnel enregistré pendant la période Covid, le marché français de la piscine montre, depuis le début de l'année 2026, des signes d'amélioration progressive. Cette reprise demeure toutefois lente et contrastée selon les différents segments de la filière.

Dans ce contexte, les activités de Maytronics France liées aux piscines privées — robots électriques, couvertures et alarmes — enregistrent un léger recul par rapport au premier semestre 2025. La Société ne bénéficie pas pleinement de l'amélioration progressive du marché, notamment en raison de l'intensification de la concurrence sur le segment des robots nettoyeurs, en particulier sur les produits sans fil.

L'activité de Poséidon, spécialisée dans la sécurité des piscines publiques, demeure quant à elle stable par rapport au premier semestre 2025.

Toutes activités confondues, le chiffre d'affaires du premier semestre 2026 s'établit à 32,6 M€, en baisse de 1,3 M€ par rapport à la même période de l'exercice précédent.

Rentabilité d'exploitation

Afin de répondre à l'intensification de la concurrence, la Société a adapté sa politique commerciale, entraînant une légère diminution de son taux de marge brute. Elle a parallèlement poursuivi ses efforts de maîtrise des charges d'exploitation.

Le résultat d'exploitation s'établit ainsi à 0,5 M€, contre 1,2 M€ au premier semestre 2025, soit une diminution de 0,7 M€.

Le résultat financier bénéficie de la facturation à la maison mère d'intérêts relatifs à une avance de trésorerie consentie au cours de l'exercice.

Après prise en compte du résultat financier, des éléments exceptionnels et de l'impôt sur les sociétés, le résultat net ressort à 0,6 M€, contre 1,1 M€ au premier semestre 2025.

Evolution de la structure bilancielle et endettement

La structure bilancielle demeure globalement stable, avec un total de bilan de 53,0 M€, contre 53,2 M€ au 30 juin 2025.

À l'actif, les principales évolutions concernent la diminution des stocks de 5,7 M€ et le remboursement par la maison mère d'une avance de trésorerie de 4,0 M€, partiellement compensés par une augmentation des créances clients de 2,8 M€.

Au passif, l'endettement à moyen terme diminue de 0,9 M€ sous l'effet des remboursements intervenus sur la période.

La trésorerie nette s'établit ainsi à 11,2 M€ au 30 juin 2026.

Perspectives

Si le premier semestre 2026 fait apparaître une amélioration progressive du marché français de la piscine, portée essentiellement par la rénovation, cette reprise reste fragile au regard d'un environnement économique difficile notamment marqué par la prudence des ménages.

Maytronics France aborde avec prudence le second semestre 2026 qui représente historiquement près de 25 % de son activité annuelle.

Le marché des robots nettoyeurs est désormais fortement concurrencé sur l'ensemble des segments de gamme.

Dans ce contexte, la Société poursuivra l'adaptation et le renouvellement de son offre, ses actions commerciales ainsi que l'optimisation de ses coûts et de son organisation, afin de préserver ses équilibres financiers et consolider ses positions sur le marché français.

Pour plus de détails sur les comptes, se référer aux états financiers semestriels publiés sur le site www.maytronics.fr

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Contacts :

Nelsie Amar, Directeur Administratif et Financier

Tél. +33 (0)4 42 98 14 90 – nelsie.amar@maytronics.fr

Mieux connaître MG International

Leader mondial de la sécurité des piscines privées et publiques, MG International a pour ambition de rendre les piscines plus sûres et plus saines.



Avec les deux gammes Aquasensor® et Aqualarm® de systèmes d'alarmes pour piscines privées, MG International fait bénéficier de son savoir-faire à un très grand nombre de propriétaires.

En complétant ces offres avec Aqualife®, les couvertures automatiques multifonctions et Dolphin® les robots nettoyeurs de Piscine fabriqués par Maytronics Ltd, son actionnaire de référence, MG International demeure un fournisseur privilégié des grands acteurs de la piscine de demain.

Depuis 2010 MG International a pris le nom commercial de Maytronics France sur le marché domestique de la piscine privée.

Avec "Poséidon®", la technologie exclusive de vision par ordinateur la plus aboutie en matière de sécurisation des piscines publiques, le groupe bénéficie d'une reconnaissance internationale.