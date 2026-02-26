MG INTERNATIONAL : Calendrier financier 2026

information fournie par Actusnews • 26/02/2026 à 17:45

La Ciotat, le 16 février 2026

MG INTERNATIONAL PUBLIE SON

CALENDRIER FINANCIER POUR 2026

MG International - Maytronics France publie aujourd'hui son calendrier financier pour l'année 2026.

10 mars 2026 : Publications des résultats annuels 2025

30 juillet 2026 : Publication des résultats semestriels 2026

Pour plus de détails sur les comptes, se référer aux états financiers semestriels publiés sur le site www.maytronics.fr

MG INTERNATIONAL

code ISIN : FR0010204453 - MNEMO : ALMGI

Contacts :

Nelsie Amar, Directeur Administratif et Financier

Tél. +33 (0)4 42 98 14 90 - nelsie.amar@maytronics.fr

Mieux connaître MG International

Leader mondial de la sécurité des piscines privées et publiques, MG International a pour ambition de rendre les piscines plus sûres et plus saines.



Avec les deux gammes Aquasensor® et Aqualarm® de systèmes d'alarmes pour piscines privées, MG International fait bénéficier de son savoir-faire à un très grand nombre de propriétaires.

En complétant ces offres avec Aqualife®, les couvertures automatiques multifonctions et Dolphin® les robots nettoyeurs de Piscine fabriqués par Maytronics Ltd, son actionnaire de référence, MG International demeure un fournisseur privilégié des grands acteurs de la piscine de demain.

Depuis 2010 MG International a pris le nom commercial de Maytronics France sur le marché domestique de la piscine privée.

Avec "Poséidon®", la technologie exclusive de vision par ordinateur la plus aboutie en matière de sécurisation des piscines publiques, le groupe bénéficie d'une reconnaissance internationale.