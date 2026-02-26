MG INTERNATIONAL : Calendrier financier 2026

La Ciotat, le 16 février 2026
MG INTERNATIONAL PUBLIE SON
CALENDRIER FINANCIER POUR 2026
MG International - Maytronics France publie aujourd'hui son calendrier financier pour l'année 2026.
10 mars 2026 : Publications des résultats annuels 2025
30 juillet 2026 : Publication des résultats semestriels 2026
Contacts :
Nelsie Amar, Directeur Administratif et Financier
Tél. +33 (0)4 42 98 14 90 - nelsie.amar@maytronics.fr
Mieux connaître MG International
Leader mondial de la sécurité des piscines privées et publiques, MG International a pour ambition de rendre les piscines plus sûres et plus saines.
Avec les deux gammes Aquasensor® et Aqualarm® de systèmes d'alarmes pour piscines privées, MG International fait bénéficier de son savoir-faire à un très grand nombre de propriétaires.
En complétant ces offres avec Aqualife®, les couvertures automatiques multifonctions et Dolphin® les robots nettoyeurs de Piscine fabriqués par Maytronics Ltd, son actionnaire de référence, MG International demeure un fournisseur privilégié des grands acteurs de la piscine de demain.
Depuis 2010 MG International a pris le nom commercial de Maytronics France sur le marché domestique de la piscine privée.
Avec "Poséidon®", la technologie exclusive de vision par ordinateur la plus aboutie en matière de sécurisation des piscines publiques, le groupe bénéficie d'une reconnaissance internationale.
