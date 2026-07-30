Mettler-Toledo revoit à la hausse ses prévisions de bénéfice annuel grâce à la forte demande d'instruments de laboratoire

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Mettler-Toledo International MTD.N a revu à la hausse jeudi ses prévisions de bénéfice annuel après avoir annoncé un résultat supérieur aux attentes pour le deuxième trimestre, grâce à la demande pour ses instruments de laboratoire utilisés dans le développement et la recherche pharmaceutiques.

Le marché des outils destinés aux sciences de la vie connaît un rebond après un ralentissement prolongé lié à la pandémie, les entreprises biotechnologiques et pharmaceutiques intensifiant leurs investissements dans la recherche et la production.

L'action de la société a progressé d'environ 4 % après la clôture de la Bourse.

Voici plus de détails:

* Le fabricant d’équipements médicaux prévoit un bénéfice annuel compris entre 47,15 et 47,50 dollars par action, soit une fourchette supérieure à celle annoncée précédemment (46,30 à 46,95 dollars). Les analystes tablaient sur 46,66 dollars par action, selon les données compilées par LSEG.

* La société a affiché un bénéfice ajusté de 11,46 dollars par action, dépassant les estimations des analystes qui tablaient sur 10,79 dollars par action pour le trimestre clos le 30 juin, grâce à la croissance enregistrée en Chine et sur les marchés émergents.

* Mettler-Toledo, qui considère la Chine comme un pôle de fabrication clé au sein de son réseau de production mondial couvrant les États-Unis et l’Europe, a relevé au dernier trimestre ses prévisions de croissance annuelle pour ce pays à un taux à un chiffre moyen.

* Elle a fait état d’une hausse de 9 % de son chiffre d’affaires en Asie, hors acquisitions et remboursements de droits de douane.

* La société, basée à Columbus, dans l’Ohio, a annoncé un chiffre d’affaires de 1,03 milliard de dollars au deuxième trimestre, pratiquement conforme aux estimations

* Elle prévoit pour le troisième trimestre un bénéfice compris entre 12,00 et 12,15 dollars par action et une hausse de 4 % de son chiffre d’affaires en monnaie locale.