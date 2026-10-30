METHANOR : RÉSULTATS DU 1er SEMESTRE 2026

Méthanor (Euronext Growth, FR0011217710 ALMET), société spécialisée dans le financement et l’exploitation de projets d’énergies renouvelables et d’efficacité énergétique, publie ses résultats du premier semestre 2026.



Au 1er semestre 2026, Méthanor enregistre un bénéfice net de 0,41 M€, contre 1,16 M€ au 1er semestre 2025, qui intégrait une plus-value non-récurrente de 724 K€ sur la cession de Solaire Direct.



Les charges d’exploitation restent maîtrisées à 32 K€. Le résultat financier, à 439 K€, reflète les revenus récurrents du portefeuille : 418 K€ d’intérêts obligataires et un dividende de 208 K€ de RAPALE. Il intègre une dépréciation prudentielle de 218 K€ sur l’obligation ARTEA, l’émetteur ayant cessé au second semestre de respecter les conditions d’amortissement convenues.



La restructuration de l’investissement dans AED, dont les créances ont été converties en avances en compte courant, est sans incidence sur le résultat : la perte de 595 K€ était intégralement couverte par les dépréciations passées en 2025.



Au 30 juin 2026, la trésorerie nette atteint 1 441 K€, contre 918 K€ au 31 décembre 2025. L’actif net par action non réévalué progresse à 5,91 €, contre 5,74 € fin 2025.



Plus d’informations : www.methanor.fr