METAVISIO (THOMSON COMPUTING) : METAVISIO - THOMSON COMPUTING : Renforcement de la direction financière pour accompagner la structuration du Groupe et son développement

Dammarie-Les-Lys, le 31 mars 2026, METAVISIO - THOMSON Computing (FR00140066X4 ; code mnémonique : ALTHO) , société française spécialisée dans la conception, la production et la commercialisation de produits informatiques personnels (ordinateurs, tablettes et périphériques) et de logiciels, annonce la nomination d'Aymeric Lhermitte au poste de Directeur Financier International.

Cette nomination intervient dans un contexte de renforcement de la structuration financière du Groupe et de la poursuite de ses objectifs de développement. Elle traduit la volonté du Groupe de renforcer durablement ses fondamentaux financiers et d'accompagner l'exécution de sa feuille de route stratégique.

Fort de plus de 30 ans d'expérience dans des environnements internationaux exigeants, Aymeric Lhermitte a construit un parcours solide à des fonctions de direction financière et de direction générale, notamment dans des contextes de transformation, de restructuration et de croissance.

Il a occupé des postes clés au sein de groupes internationaux de premier plan tels que Asia Pulp & Paper, où il a successivement exercé les fonctions de CFO, puis Managing Director Europe, contribuant significativement au développement de la région.

Plus récemment, il est intervenu en tant que CFO et dirigeant de transition auprès de plusieurs entreprises, les accompagnant dans des phases de transformation, d'optimisation de trésorerie, de restructuration financière et de sécurisation de leur trajectoire opérationnelle.

Dans ce cadre, il apportera à METAVISIO une expertise clé pour renforcer les fondamentaux financiers du Groupe, sécuriser ses opérations et accompagner la mise en œuvre de ses orientations stratégiques.

Stephan Français déclare : « Nous sommes très heureux d'accueillir Aymeric au sein de METAVISIO. Son expérience approfondie des environnements complexes et sa capacité à piloter des transformations structurantes seront des atouts majeurs pour accompagner la Société dans cette nouvelle phase de son développement. »

A propos de METAVISIO – THOMSON Computing

METAVISIO — THOMSON Computing (FR00140066X4 ; code mnémonique : ALTHO), est une entreprise française spécialisée dans la recherche et conception de solutions technologiques IT, hardware et software, sous la marque THOMSON. Créée en 2013, METAVISIO – THOMSON Computing propose une gamme de produits dotés « des dernières technologies au meilleur prix. »

METAVISIO est éligible au PEA-PME et dispose de la qualification Entreprise innovante (FCPI).

Plus d'informations sur : www.metavisio.eu

Contact presse et investisseurs : investors@metavisio.eu