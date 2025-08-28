METAVISIO (THOMSON COMPUTING) : METAVISIO ANNONCE SON PLAN DE DEVELOPPEMENT 2025-2028

Dammarie-les-Lys, le 28 août 2025, à 21h00. METAVISIO (THOMSON Computing) (FR00140066X4 ; code mnémonique : ALTHO), société française spécialisée dans la conception, la production et la commercialisation de produits informatiques (ordinateurs, tablettes et périphériques informatiques, accessoires et software) annonce le lancement du plan stratégique Horizon 2028, axé sur la croissance, la réduction importante de l'endettement et le renforcement de la gouvernance.

Après une période de transformation et de réorganisation, METAVISIO présente son nouveau plan stratégique, baptisé Horizon 2028, destiné à renforcer la solidité financière du Groupe, accélérer sa croissance et recréer de la valeur pour ses actionnaires.

Le plan Horizon 2028 repose sur quatre piliers majeurs :

1. Croissance sur les marchés européens clés (France, Benelux et Allemagne, Europe de l'Est)

METAVISIO entend capitaliser sur son implantation existante pour accroître sa part de marché dans ces zones stratégiques, afin de soutenir cette dynamique. Un Head of Growth rejoindra le Groupe à compter du 8 septembre 2025, aux côtés de plusieurs nouveaux commerciaux dédiés à ces marchés.

2. Réduction importante de l'endettement et baisse durable des charges financières

La Société met en œuvre un plan ambitieux de réduction de sa dette, à deux niveaux :

Utilisation de nouvelles lignes de crédits pour la production. Le contrat de 12 millions de dollars annoncé dans le communiqué de presse du 26 août 2025, signé avec la ville de Jinan de la province du Shandong en Chine, permettra à METAVISIO de réduire significativement son endettement d'exploitation.

Réduction de l'endettement par règlements directs des emprunts, devenus non nécessaires par le financement en amont de la production par nos partenaires fournisseurs de composants. Ces nouvelles lignes de crédits de production permettront à la société de réduire son endettement et ainsi ses frais financiers.

Ces deux actions structurantes auront pour effet direct de diminuer fortement les frais financiers, d'assainir le bilan de fin d'année et de donner à METAVISIO les moyens de financer sa croissance future sans pression excessive sur sa trésorerie.

3. Nouveaux relais de croissance : renforcement de la gamme BtoB et BtoC avec des :

Accessoires complémentaires des gammes hardware , afin d'améliorer la marge ;

Serveurs pour l'Intelligence Artificielle, qui sont en très forte demande ;

Produits hardware pour la Défense.

Trois secteurs stratégiques ont été identifiés comme leviers de développement à moyen terme. Les premières initiatives prises dans ce cadre permettront dès le dernier trimestre 2025 de générer des revenus additionnels. À horizon 2028, ces relais de croissance devraient représenter près de 50 % du chiffre d'affaires du Groupe, confirmant leur rôle structurant dans l'avenir de METAVISIO.

4. Renforcement de la gouvernance

Afin d'accompagner cette nouvelle feuille de route, METAVISIO souhaite renforcer ses standards de gouvernance. Un administrateur indépendant sera présenté au vote des actionnaires lors de la prochaine Assemblée Générale, contribuant ainsi à la transparence et à l'équilibre des décisions stratégiques du Groupe.

Un plan institutionnel et durable

Avec Horizon 2028, METAVISIO engage une nouvelle étape de son développement. La combinaison du renforcement de ses positions en Europe, de la réduction importante de son endettement, de l'émergence de nouveaux relais de croissance et du renforcement de sa gouvernance, traduit une ambition claire : bâtir une trajectoire solide, durable et créatrice de valeur pour l'ensemble de ses parties prenantes.

La feuille de route complète sera présentée lors d'un Capital Markets Day organisé à Paris dans la seconde moitié du mois de septembre 2025.

Stéphane Français, Président-Directeur Général de METAVISIO, déclare :

« Avec Horizon 2028, nous ouvrons un nouveau chapitre de l'histoire de METAVISIO. Après 3 années difficiles en informatique, le marché reprend, en particulier en liaison avec le retour de la souveraineté comme préoccupation des clients BtoB ou BtoC. Notre priorité est double : renforcer notre solidité financière et positionner le Groupe sur les marchés d'avenir.

En capitalisant sur nos équipes, nos nouvelles initiatives en Europe et nos relais de croissance dans l'intelligence artificielle et la Défense, nous mettons tout en œuvre pour restaurer la confiance des marchés et créer durablement de la valeur pour nos actionnaires. »

A propos de METAVISIO – THOMSON Computing

METAVISIO — THOMSON Computing (FR00140066X4 ; code mnémonique : ALTHO), est une entreprise française spécialisée dans la recherche et conception de solutions technologiques IT, hardware et software, sous la marque THOMSON. Créée en 2013, METAVISIO – THOMSON Computing propose une gamme de produits dotés « des dernières technologies au meilleur prix. »

METAVISIO est éligible au PEA-PME et dispose de la qualification Entreprise innovante (FCPI).

