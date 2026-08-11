MÉTAUX-Les inquiétudes liées à l'offre et la baisse des stocks propulsent l'aluminium à son plus haut niveau depuis sept semaines

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mises à jour avec les prix officiels) par Polina Devitt

Les cours de l'aluminium ont atteint mardi leur plus haut niveau depuis sept semaines, les inquiétudes concernant l'approvisionnement en provenance du Golfe coïncidant avec l'annonce par Norsk Hydro d'une réduction de la production de matières premières dans son usine brésilienne. L'aluminium de référence à trois mois CMAL3 sur le London Metal Exchange a progressé de 1,7 % à 3 373 dollars la tonne métrique lors des enchères officielles à la criée, après avoir atteint 3 384,5 dollars, son plus haut niveau depuis le 22 juin. L’aluminium a prolongé sa progression pour la septième séance consécutive après que Norsk Hydro NHY.OL a indiqué que son usine d’Alunorte au Brésil avait réduit sa production d’alumine à 50 % de sa capacité en raison d’une baisse de l’approvisionnement en gaz naturel. L’usine dispose d’une capacité de production annuelle de 6,3 millions de tonnes d’alumine.

L’aluminium affiche une hausse de 6 % depuis le début du mois d’août, après avoir franchi la semaine dernière sa moyenne mobile sur 200 jours, qui constitue désormais un support à 3 219 $. Le prochain niveau de résistance est la moyenne mobile sur 100 jours, à 3 396 $.

“L’aluminium a rencontré une forte résistance à 3 200 dollars. Une fois ce seuil franchi, ce n’était plus qu’une question de temps avant qu’il ne commence à s’orienter à la hausse”, a déclaré un négociant en métaux. “Toute actualité haussière ne fait que servir de catalyseur et jeter de l’huile sur le feu.”

Les inquiétudes concernant l’approvisionnement en provenance des producteurs du Golfe et la hausse des cours du pétrole viennent renforcer ce soutien, alors que les négociations entre les États-Unis et l’Iran sur un accord de paix et la réouverture du détroit d’Ormuz se trouvent dans l’impasse. MKTS/GLOB

Le conflit entre les États-Unis et l’Iran a perturbé les livraisons d’aluminium des producteurs du Moyen-Orient, qui représentent 9 % de la capacité mondiale. Par ailleurs, les stocks d’aluminium disponibles dans les entrepôts agréés par le LME s’élèvent à 244 550 tonnes, leur plus bas niveau depuis avril 2025, ces stocks étant dominés par du métal d’origine russe, que de nombreux négociants évitent. Concernant les autres métaux du LME, le cuivre CMCU3 a progressé de 0,4 % à 14 215dollars la tonne lors des échanges officiels, après avoir clôturé lundi à un record historique de 14 160 dollars, les sorties vers les États-Unis en prévision d’éventuels droits de douane américains ayant réduit l’offre. L'écart entre le cours au comptant et celui à trois mois sur le cuivre CMCU0-3 du LME reste en forte situation de backwardation à 196 dollars la tonne, son niveau le plus bas depuis octobre, ce qui indique une tension sur l'offre à court terme. Le zinc CMZN3 sur le LME est resté stable à 3 739 dollars,tandis que le plomb CMPB3 et l'étain CMSN3 ont progressé de 0,1 %, s'établissant respectivement à 1 905 dollars et 55 800 dollars. Le nickel CMNI3 a reculé de 0,6 % à 16 830 dollars.