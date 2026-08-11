Lunettes pour l'éclipse en rupture de stock : Marine Tondelier dénonce un "fiasco" de santé publique

Pour la cheffe de file écologiste, les difficultés rencontrées par le grand public pour trouver les précieux équipements de protection symbolisent "l'impréparation" de l'Etat à prévoir l'engouement pour le phénomène exceptionnel, qui aura lieu mercredi 12 août.

Les lunettes doivent être conformes à la norme ISO 12312-2:2015 (illustration) ( AFP / LOU BENOIST )

"Que se passe-t-il dans notre pays pour que la santé publique ait ainsi été reléguée au second plan ?". A la veille de l'éclipse solaire qui plongera la France métropolitaine dans la pénombre dans la soirée du 12 août, Marine Tondelier a dénoncé comme un "fiasco" de santé publique l'absence d'une large distribution de lunettes de protection pour observer l'éclipse solaire prévue mercredi.

"Que se passe-t-il (...) pour qu'on ne sache plus anticiper, jusqu'à ne pas garantir à toutes et tous l'accès aux lunettes de protection indispensables pour observer une éclipse solaire en toute sécurité ?", s'est-elle interrogée dans un message sur X.

Observer le phénomène sans lunettes spéciales peut provoquer des lésions de la rétine. Ces lunettes sont actuellement en vente dans les grandes surfaces, chez les opticiens et pharmaciens mais sont souvent en rupture de stock. La secrétaire nationale des Ecologistes regrette ainsi que cet événement ne puisse pas devenir un de "ces grands moments collectifs qui marquent une génération, comme l'éclipse de 1999 dont beaucoup se souviennent encore aujourd'hui" .

Campagne de distribution à grande échelle en 1999

"Là, ce qu'il restera, c'est l'impréparation, le fossé entre ceux qui avaient pu se procurer des lunettes et les autres (très symbolique de ce quinquennat d'injustice, d'ailleurs), et des séquelles irréversibles… Quel fiasco !", a-t-elle ajouté.

Selon des documents disponibles sur le site de Santé Publique France, l'éclipse totale du soleil du 11 août 1999 avait donné lieu à une vaste campagne d'information et à la distribution de plus de 30 millions de paires de lunettes agréées. Selon les études menées par la suite, 147 cas de patients présentant une atteinte rétinienne avaient été recensés.

Nathalie Arthaud, la candidate de Lutte ouvrière pour la présidentielle d'avril et mai prochains, s'est également indignée de cette situation. "1999: 30 millions de lunettes gratuites massivement distribuées pour l'éclipse solaire. 2026: payantes et en pénurie… Dans le capitalisme, il n'y a pas de petit profit", a-t-elle dénoncé.

Pour pouvoir admirer l'éclipse, chaque personne doit impérativement porter des lunettes conformes à la norme ISO 12312-2:2015, les seules qui puissent protéger les rétines des ultra-violets. "Il faut des lunettes spécifiques afin de protéger nos rétines des UV", explique Alain Cirou, directeur général de l'association française d'astronomie (AFA). "Ce n'est pas l'éclipse qui est dangereuse, c'est le fait de regarder directement le Soleil sans protection. On peut se faire un trou noir dans la rétine sans s'en rendre compte et c'est irréversible", explique-t-il.

Le sud-ouest privilégié, le nord-est sous les 90% d'obscuration

En France, l'éclipse solaire de mercredi ne sera pas totale comme en Espagne. Elle sera observable sur une grande partie du territoire un peu après 20h. Le phénomène sera ainsi perceptible partout en France en début de soirée, ressemblant à un premier crépuscule (avant le vrai crépuscule), plus ou moins prononcé selon une ligne sud-ouest/nord-est.

Carte explicative de l'éclipse solaire totale du 12 août 2026 ( AFP / Sherine ELSAYARY )

Le taux d'obscuration ne sera ainsi pas le même partout sur le territoire. Quand, à Strasbourg, il restera plus de 10% d'ensoleillement au plus fort de l'éclipse (vers 20H15), le taux d'obscuration sera de 99,6% à Saint-Jean-de-Luz (un peu avant 20h30).

Les données à connaitre sont compilées sur le site éclipSEOP ( https://eclipseop.obspm.fr ) de l'Observatoire de Paris.