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Wall Street ouvre en hausse timide avec les espoirs renouvelés d'un accord sur Ormuz
information fournie par Reuters 11/08/2026 à 16:08
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Un écran affiche les échanges de l'indice S&P 500 après l'ouverture de la Bourse de New York (NYSE) à New York.

Un écran affiche les échanges de l'indice S&P 500 après l'ouverture de la Bourse de New York (NYSE) à New York.

La Bourse de New York a ouvert ‌en hausse timide mardi, les investisseurs ayant accueilli positivement les dernières informations sur la situation au Moyen-Orient, ​qui laissent entendre que la conclusion d'une forme d'accord sur la réouverture du détroit d'Ormuz est imminente.

Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones gagne 70,63 points, soit 0,13%, à 54.046,61 points et le ​Standard & Poor's 500, plus large, progresse de 0,10% à 7.761,22 points.

Le Nasdaq Composite prend 0,24%, soit 62,85 points, à 26.668,20.

Alors que ​les prix du pétrole repartaient à la hausse et ⁠frôlaient de nouveau le seuil des 90 dollars le baril, les négociations sur le détroit ‌d'Ormuz semblant dans l'impasse, le ministre pakistanais de la Défense, Khawaja Asif, a déclaré à l'agence Bloomberg que les signaux de ces derniers jours laissaient présager ​la conclusion prochaine d'un accord.

Ces propos ‌font écho à ceux du ministère des Affaires étrangères du Qatar, qui ⁠a annoncé précédemment que les pourparlers entre l'Iran et Oman en étaient à un stade avancé.

"Les gens deviennent un peu insensibles à certaines de ces informations. Mais toute nouvelle positive vaut mieux qu'une ⁠nouvelle négative", souligne Robert ‌Pavlik, gestionnaire de portefeuille chez Dakota Wealth.

"Dès qu’on perçoit des signes indiquant que ⁠quelque chose de positif est en train de se produire - que cette guerre va prendre fin ‌ou qu’un accord va être conclu -, on commence à voir le prix du ⁠pétrole reculer", ajoute-t-il.

Bien que les chiffres de l'inflation IPC aux États-Unis mercredi ⁠ne prendront pas en compte ‌la hausse récente des prix de l'énergie, la publication permettra de définir les anticipations quant à ​la prochaine décision sur les taux de la Réserve ‌fédérale marchés monétaires tablant sur une probabilité de 50/50 d’une hausse.

"Nous pensons que les risques sont biaisés vers un chiffre ​élevé, ce qui entraînerait probablement un rebond des attentes en matière de taux et, potentiellement, de nouvelles inquiétudes concernant la stagflation", explique Jonas Goltermann, économiste chez Capital Economics.

Aux valeurs, Hims & Hers ⁠recule de 2,74% sur fond d'inquiétudes liées à la baisse des marges bénéficiaires du groupe, malgré le relèvement de ses perspectives annuelles.

Le mineur de cryptomonnaies Riot Platforms bondit de 12,6%, un document indiquant qu'il a signé un contrat important de location à long terme d'un centre de données avec un laboratoire de pointe spécialisé dans l'IA.

* Pour les valeurs à suivre, cliquez sur

(Rédigé par Augustin Turpin, ​édité par Benoit Van Overstraeten)

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1 commentaire

  • 16:20

    Compte tenu des énormes dépenses américaines depuis la déclaration de la guerre avec les juifs contre l’Iran , ils ont besoins de prolonger en permanence des prétendus accord pour maintenir les prix les plus eleves du Baril …! Tant pis pour le monde entier qui subit d’énormes hausses à tous les niveaux industrilleles et consommateurs mondiaux …

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