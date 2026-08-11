Séisme en Colombie : au moins 181 morts et plus de 1.300 blessés

Des secouristes recherchent des survivants parmi les décombres d’un bâtiment effondré après un séisme à Cali, en Colombie, le 10 août 2026 ( AFP / JOAQUIN SARMIENTO )

Secouristes et bénévoles continuent mardi en Colombie de dégager les décombres, en quête de survivants, au lendemain du séisme le plus violent de la dernière décennie dans ce pays, qui a fait au moins 181 morts et plus de 1.300 blessés, notamment dans l'ouest.

Ce tremblement de terre d'une magnitude de 7,4, survenu lundi en tout début de matinée avec pour épicentre le département pauvre du Choco, sur la côte Pacifique, a causé un mouvement de panique avec des milliers de personnes dans les rues.

Au moins 181 personnes sont mortes et plus de 1.300 autres ont été blessées, selon un nouveau bilan de l'Association des maires publié mardi. Cali, troisième ville du pays dans le sud-ouest, Pereira et Manizales, dans la "région du café", ainsi que Quibdo, chef-lieu du Choco ont été les plus affectées. Les maires ont fait état de plus de 165 bâtiments détruits.

Le chef de l'Etat, Abelardo de la Espriella, investi le 7 août, a annoncé l'instauration de l'état d'urgence.

Le pape Léon XIV s'est dit mardi "profondément affecté par la triste nouvelle du séisme" et prie pour toutes les victimes, selon un télégramme envoyé par le Vatican au président de la Conférence épiscopale colombienne.

"Une scène de film"

"On est sans électricité. On a vraiment l'impression d'être dans une ville de zombies. Franchement, c'est très triste", a déploré Juan David Gaitan, travailleur indépendant à Pereira, déjà frappée par un séisme qui avait fait près de 1.200 morts en 1999.

Vue aérienne de bâtiments effondrés à Cali, en Colombie, après un puissant séisme, le 10 août 2026 ( AFP / Joaquín SARMIENTO )

"Honnêtement, je n'arrive toujours pas à y croire", a confié Andres Hernandez, tatoueur. "J'ai eu l'impression d'être dans une scène de film, parce que je voyais les poteaux, les câbles, tout bouger. Je m'inquiète pour ma famille, mes amis".

Dans la ville de Manizales, à une cinquantaine de kilomètres de là, l'une des tours de la cathédrale s'est décrochée.

"Je suis sorti dans la rue en courant, sans rien, il y avait des centaines de personnes", a témoigné Julian Peña, dentiste à Quibdo.

A Bogota aussi, des habitants, certains encore en pyjama, ont brièvement évacué les immeubles lundi matin avant de regagner leur domicile ou leur bureau, aucun dégât majeur n'ayant été signalé dans la capitale.

Carte de l'intensité du séisme de magnitude 7,4 qui a frappé la Colombie le 10 août ( AFP / John SAEKI )

Mais à Cali, secouristes professionnels et improvisés continuaient, même après la tombée de la nuit, à enlever les décombres, parfois à mains nues, à la recherche de signes de vie.

Parmi les volontaires, Nelson Moreno est venu sauver une amie coincée sous deux immeubles de cinq étages. Le père et le bébé de la jeune femme ont été retrouvés, blessés mais vivants.

"Désespérés"

"C'était impressionnant d'arriver jusqu'ici. On aurait dit la fin du monde", a-t-il raconté, soulignant le "besoin de lampes de poche et de lunettes" à cause de la poussière, pour poursuivre les opérations.

Les dégâts subis par la cathédrale de Manizales, après le séisme survenu en Colombie, le 10 août 2026 ( AFP / Andres Valencia )

Les sauveteurs forment des chaînes humaines pour fouiller les ruines, avec des pioches et des outils rudimentaires.

L'activité de sept aéroports a été suspendue en raison des dégâts liés au séisme, selon Asocapitales, organisation de coordination des principales villes de Colombie.

"Nous effectuons toutes les opérations nécessaires pour sortir les gens vivants", a déclaré Andrés Felipe Mejia, secouriste bénévole à Cali. Beaucoup de gens sont venus, avec de l'équipement, de la nourriture, pour aider les pompiers, pour aider les gens", a-t-il ajouté.

Au moins 47 répliques ont été enregistrées, selon le service géologique colombien.

L'épicentre du séisme a été localisé près de San José del Palmar, dans le Choco.

Wilmer Cuesta, un étudiant en droit venu aider les secours, raconte avoir vu "des gens sortir nus, se jeter du haut de leur maison, du deuxième étage, des gens désespérés".

Face à l'ampleur de la catastrophe, les messages de solidarité ont afflué du monde entier.

Ceinture de feu

Plusieurs pays latino-américains ainsi qu'Israël, l'Espagne et la France ont fait part de leur soutien.

L'Union européenne a annoncé avoir mobilisé son service satellitaire Copernicus pour faciliter les opérations de secours.

Les Etats-Unis, alliés du nouveau gouvernement, ont offert une aide de 15,5 millions de dollars pour faire face à l'urgence.

La star planétaire colombienne Shakira a, pour sa part, envoyé un message sur le réseau social X : "toute ma force et tout mon amour à ma patrie".

Des personnes se tiennent près d'un amas de débris après un puissant tremblement de terre à Manizales en Colombie, le 10 août 2026 ( AFP / Giovanny Galvez )

Le football a également été touché. Les matches prévus cette semaine ont été reportés, tout comme deux rencontres en Colombie pour les coupes Libertadores et Sudamericana.

Le tremblement de terre a été ressenti jusqu'en Equateur, au Panama et au Venezuela, lui-même frappé le 24 juin par un double séisme de magnitude 7,2 et 7,5 ayant fait plus de 6.000 morts.

Ces pays sont situés sur la ceinture de feu du Pacifique, zone de forte activité sismique et volcanique due aux mouvements des plaques tectoniques, dont la plaque de Nazca et la plaque Caraïbe qui plongent sous la plaque sud-américaine.