MÉTAUX-Le cuivre recule, le virage « belliciste » de la Fed l'emportant sur l'accord de paix entre les États-Unis et l'Iran

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Le cuivre a reculé jeudi, les prévisions « bellicistes » de la Réserve fédérale ayant pris le pas sur la reprise de l'appétit pour le risque suite à l'accord de paix entre les États-Unis et l'Iran.

Le contrat de référence sur le cuivre à trois mois à la Bourse des métaux de Londres (LME) CMCU3 a reculé de 1,03% à 13.672,50 dollars la tonne à 03h26 GMT.

Le contrat sur le cuivre le plus négocié à la Bourse des contrats à terme de Shanghai SCFcv1 a reculé de 0,72% à 104.530 yuans (15.458,44 dollars) la tonne.

Le dollar =USD s’est maintenu près de son plus haut niveau depuis deux mois après que la Fed a laissé ses taux d’intérêt inchangés, alors que de nouvelles projections indiquaient que neuf des 19 responsables monétaires s’attendent désormais à une hausse des taux d’ici la fin de 2026. Aucun d’entre eux n’avait prévu de hausse il y a trois mois.

Un dollar plus fort rend les métaux libellés en dollars plus chers pour les détenteurs d’autres devises, tandis que des taux d’intérêt plus élevés pèsent généralement sur les matières premières sensibles à la croissance, telles que le cuivre.

Cette décision a été prise lors de la première réunion de Kevin Warsh en tant que président de la Fed, au cours de laquelle la banque centrale a allégé son communiqué de politique monétaire et supprimé ses indications sur les mesures à court terme, laissant les marchés dans une plus grande incertitude quant à l’évolution future des taux.

Le virage « hawkish » (restrictif) des perspectives de la politique monétaire américaine annule en partie le soulagement que le marché du cuivre avait ressenti suite à la conclusion d’un accord de paix entre les États-Unis et l’Iran.

Les États-Unis et l’Iran ont publié mercredi le texte d’un accord provisoire en 14 points visant à prolonger leur cessez-le-feu de 60 jours supplémentaires, le temps que les deux parties négocient une trêve définitive.

La hausse des prix du pétrole provoquée par la guerre en Iran pesait sur le cuivre, alimentant les craintes inflationnistes et affaiblissant l’appétit pour le risque. Cet accord a contribué à effacer une grande partie des gains enregistrés par le pétrole depuis le début de la guerre, apaisant ainsi les craintes inflationnistes.

En Chine, premier pays consommateur, les principaux producteurs de cuivre cherchent à élargir la composition de la China Smelters Purchase Team (CSPT), afin de renforcer leur position dans les négociations d’approvisionnement en concentrés avec les sociétés minières, alors que l’offre de cette matière première restait tendue.

Cette expansion potentielle intervient alors que les fonderies chinoises négocient des contrats d’approvisionnement en concentrés avec la société minière chilienne Antofagasta

ANTO.L , les frais de traitement et d’affinage au comptant (TC/RC) restant profondément en territoire négatif, ce qui signifie que les fonderies doivent en réalité payer les sociétés minières. Le CSPT a également refusé, pour le sixième trimestre consécutif, de publier des prévisions trimestrielles concernant les TC/RC, afin d’éviter de fixer une référence négative.

Parmi les autres métaux cotés au LME, l’aluminium CMAL3 a reculé de 0,53%, le zinc CMZN3 a perdu 0,50%, le plomb CMPB3 a baissé de 0,61%, le nickel CMNI3 a reculé de 0,94% et l’étain CMSN3 a chuté de 2,61%.

Ailleurs sur la SHFE, l’aluminium SAFcv1 a reculé de 0,17%, le zinc SZNcv1 a progressé de 0,16%, le plomb SPBcv1 a baissé de 0,30%, le nickel SNIcv1 a perdu 0,35% et l’étain

SSNcv1 a chuté de 2,41%.

(1 $ = 6,7620 yuans renminbi chinois)