Mondial-2026: Kane guide l'Angleterre, Ronaldo erre avec Portugal

La star portugaise Cristiano Ronaldo grimace lors du match contre la République démocratique du Congo, au Mondial-2026, le 17 juin 2026 à Houston ( AFP / RONALDO SCHEMIDT )

Le premier round de la phase de groupe s'est achevé mercredi, avec l'Angleterre de Harry Kane qui a lancé son Mondial-2026 en mode costaud contre la Croatie (4-2), contrairement au Portugal d'un Cristiano Ronaldo fantomatique, neutralisé par l'accrocheuse République du Congo (1-1).

. Harry dépote

L'ambiance et le spectacle ont été au rendez-vous dans l'antre des Dallas Cowboys (NFL) à Arlington, pleine à craquer avec quelque 70.400 spectateurs largement acquis à la cause des Anglais. Et ces derniers ont pris une belle revanche sur les Croates qui les avaient battus en demi-finale du Mondial-2018.

A l'époque, Harry Kane et Luka Modric étaient déjà là. Et pour leurs retrouvailles, le premier a été bien plus saignant que le second, qui a fait ses 40 ans, se montrant même fautif sur le penalty accordé à l'Angleterre que le buteur a transformé en deux tentatives (12e), la première ratée ayant été donnée à retirer.

L'attaquant anglais Harry Kane celèbre son deuxième but inscrit contre la Croatie, en phase de groupes du Mondial-2026, le 17 juin 2026 à Arlington (Texas) ( AFP / Paul ELLIS )

Le Soulier d'or européen (61 buts cette saison) y est allé de son doublé - soit ses 9e et 10e buts en Coupes du monde -, d'un coup de tête (42e), pour repousser la Croatie qui venait de recoller après un frappe lumineuse de Martin Baturina (36e). Un avantage de courte durée puisque dans le temps additionnel, Petar Musa, a égalisé d'une volée (45e+5).

L'Angleterre a fini par avoir le dernier mot en seconde période, d'abord par Jude Bellingham (47e) puis par Marcus Rashford (85e), Kane se sacrifiant en défense dans les arrêts de jeu pour éviter une réduction du score adverse.

Dans ce groupe L, le Ghana a arraché in extremis la victoire contre le Panama à Toronto, grâce à un but de Caleb Yirenkyi dans le temps additionnel (90+5).

. Ronaldo, un fantôme passe

A la poursuite du seul trophée qui lui manque, "CR7" pourra toujours se consoler en ayant rejoint Lionel Messi dans le club très fermé des joueurs ayant joué six Coupes du monde. Mais sa piètre performance a fait pâle figure en comparaison du récital de son rival générationnel argentin, auteur d'un triplé contre les Algériens (3-0).

Titularisé, le quintuple Ballon d'Or, 41 ans, a eu toutes les peines du monde à exister en attaque face à la RD Congo, touchant 25 malheureux ballons, pour trois tirs non cadrés. De quoi récolter les chambrages des supporteurs africains scandant des "Messi! Messi!" dans les tribunes.

Difficile dans ces conditions de devenir le premier joueur à marquer au moins un but dans six Mondiaux et ainsi améliorer son total de 8, bien loin de la "pulga" (la puce), devenue mardi co-meilleur buteur de l'histoire de la compétition avec l'Allemand Miroslav Klose (16).

L'attaquant congolais Yoane Wissa (C) après avoir inscrit le but égalisateur contre le Portugal, au Mondial-2026, le 17 juin 2026 à Houston (Etats-Unis) ( AFP / RONALDO SCHEMIDT )

Au-delà de son cas personnel - même si à ce rythme va se poser la question de son statut de quasi intouchable -, le Portugal n'a pas été à la hauteur des attentes que génère un favori de sa trempe.

Pourtant le milieu de terrain Joao Neves avait bien mis sur les rails les siens en inscrivant un but de la tête dès la 6e minute. Mais l'armada, entre autres composée de Vitinha, Bruno Fernandes ou Bernardo Silva, s'est mise à ronronner. Et, juste avant la pause, Yoane Wissa en a profité pour égaliser.

En seconde période, sous les yeux des parents de l'ancien international Diogo Jota, disparu tragiquement avec son frère Andre Silva dans un accident de voiture en juillet 2025, le Portugal a même failli perdre, quand un tir de Cédric Bakambu s'est écrasé sur le poteau (56e).

Passée près d'un exploit plus retentissant encore, la RD Congo, de retour dans la compétition après un demi-siècle d'absence, pouvait savourer ce tout premier point récolté dans un Mondial.

Dans l'autre match du groupe K, la Colombie, portée par Luis Diaz buteur et passeur décisif, a battu (3-1) l'Ouzbékistan néophyte à Mexico, pour prendre seule la tête au classement.

. Phase de groupe, épisode 2

Après 24 premiers matches qui ont mis à l'épreuve une première fois les 48 équipes, la phase de groupe passe la seconde jeudi, avec notamment un duel attendu entre le Mexique et la Corée du Sud, pouvant délivrer un sésame pour les 16e.

Autres rencontres au programme, République tchèque - Afrique du Sud pour compléter le groupe A, Suisse - Bosnie-Herzégovine et Canada - Qatar dans le groupe B.