MÉTAUX-Le cuivre progresse grâce aux achats des fonds, malgré l'affaiblissement des espoirs de paix avec l'Iran

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout d'un commentaire d'analyste et de la date de publication, mise à jour des cours) par Eric Onstad

Les cours du cuivre ont légèrement progressé mardi, les fonds pariant sur de nouvelles hausses en raison de problèmes d'approvisionnement et de signaux techniques haussiers, ignorant largement les inquiétudes liées à l'absence de progrès dans la fin de la guerre en Iran .

Le contrat de référence sur le cuivre à trois mois CMCU3 sur le London Metal Exchange a progressé de 0,4% à 13.992,50 dollars la tonne métrique à 09h40 GMT, son plus haut niveau en plus de trois mois, après avoir clôturé à un niveau record lundi.

Les espoirs d'un accord de paix avec l'Iran se sont évanouis mardi après que le président américain Donald Trump a déclaré que le cessez-le-feu avec l'Iran était "sous perfusion".

"Les métaux ont marqué une pause pendant la nuit et ont dérivé sous le poids de ces facteurs macroéconomiques", a déclaré Alastair Munro, stratège senior en métaux de base chez le courtier Marex.

"Mais depuis l'ouverture de Londres, une demande systématique s'est manifestée pour des métaux comme le cuivre, l'aluminium et le zinc", a-t-il ajouté, faisant référence aux fonds qui utilisent des modèles informatiques.

L'optimisme suscité par le boom de l'IA, qui devrait nécessiter d'importantes quantités de cuivre pour les centres de données, a contribué à compenser les inquiétudes liées à une baisse de la demande résultant d'un conflit prolongé au Moyen-Orient, a ajouté Munro.

Le cuivre sur le LME a franchi des niveaux techniques clés lors des dernières séances, se rapprochant de son record intrajournalier de 14.527,50 dollars atteint le 29 janvier.

Le contrat de cuivre le plus actif SCFcv1 sur la Bourse des contrats à terme de Shanghai a clôturé en hausse de 2,1% à 105.510 yuans (15.528,28 $) la tonne.

Les problèmes d'approvisionnement en électricité au Pérou , troisième producteur mondial de cuivre, ont également soutenu le cuivre. Le pays a autorisé la société publique Petroperu PETROBC1.LM à solliciter 2 milliards de dollars de prêts garantis par l'État pour maintenir ses activités.

Les anticipations d'une hausse des importations chinoises de cuivre raffiné au deuxième trimestre ont également soutenu les prix.

Parmi les autres métaux, l'aluminium CMAL3 a perdu 0,4% à 3.566 dollars la tonne, le zinc CMZN3 a gagné 0,8% à 3.507,50 dollars, le plomb CMPB3 a progressé de 0,2% à 1.991,50 dollars, le nickel CMNI3 a reculé de 1,4% à 18.975 dollars et l'étain CMSN3 a glissé de 0,3% à 55.525 dollars.

(1 $ = 6,7947 yuans renminbi)