Allemagne: léger rebond du moral des investisseurs malgré l'incertitude au Moyen-Orient

( AFP / RALF HIRSCHBERGER )

Le moral des investisseurs allemands a légèrement rebondi en mai après trois mois de recul, d'après l'institut économique ZEW, dans un contexte toujours marqué par les incertitudes autour de la guerre au Moyen-Orient.

Dans son baromètre mensuel publié mardi, très observé par le milieu des affaires, l'indicateur principal a rebondi de 7 points en un mois, restant en territoire négatif à -10,2 points.

Mais l'enquête a été réalisée entre le 4 et le 11 mai, période marquée d'abord par un espoir dans les négociations entre Washington et Téhéran, avant qu'elles n'échouent de nouveau.

"Les experts des marchés financiers espèrent que la guerre en Iran prendra bientôt fin", a noté dans un communiqué le président du ZEW Achim Wambach.

Mais Donald Trump a rejeté lundi la réponse de l'Iran aux propositions américaines pour la paix.

Ces revirements ont de nouveau poussé les prix du pétrole à la hausse et compliquent les perspectives économiques, alors que le conflit a déjà provoqué un choc énergétique et ravivé les craintes inflationnistes.

"On entrevoit prudemment une reprise potentielle au second semestre 2026, à condition que le conflit au Moyen-Orient s'apaise et que les mesures de relance économique du gouvernement portent leurs fruits", a déclaré M. Wambach.

L'indice ZEW avait chuté lourdement les deux mois précédents, en raison de la guerre au Moyen-Orient et du blocage du détroit d'Ormuz, une route commerciale majeure.

La guerre a provoqué un choc énergétique, un rebond de l'inflation et freine la reprise de l'économie allemande.

Le gouvernement allemand a réduit de moitié sa prévision de croissance pour 2026, de 1,0% à 0,5%, et table sur une inflation annuelle à 2,7%.

Parmi les secteurs les plus pessimistes figurent l'automobile et la construction mécanique. A l'inverse, les perspectives s'améliorent dans les technologies de l'information, la métallurgie et la construction, selon le ZEW.