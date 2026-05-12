Télécoms: Vodafone réduit ses pertes annuelles mais le marché reste sur sa faim

Cession de ses opérations en Espagne et en Italie, fusion avec un concurrent au Royaume-Uni: après une restructuration en profondeur ces dernières années, le groupe britannique de télécommunications Vodafone est parvenu à réduire ses pertes annuelles mais peine à convaincre le marché.

( AFP / ATTILA KISBENEDEK )

Le groupe a publié mardi une perte nette de 397 millions d'euros pour son exercice annuel décalé, achevé le 31 mars. Ce chiffre est à comparer à un résultat négatif abyssal de 4,17 milliards d'euros un an plus tôt, qui s'expliquait notamment par des dépréciations d'actifs.

"Après la transformation de ces trois dernières années, nous sommes désormais une entreprise plus simple, avec de meilleures perspectives de croissance", a fait valoir la directrice générale Margherita Della Valle dans un communiqué.

Le chiffre d'affaires a progressé de 8% sur un an, à 40,46 milliards d'euros, ce que Vodafone attribue à "la forte croissance des ventes dans les services" (abonnements mensuels ou frais de roaming par exemple) et à sa mégafusion au Royaume-Uni avec Three, finalisée l'an dernier avec l'ambition de créer un champion de la 5G.

En Allemagne, un marché clé où le groupe a pâti ces dernières années d'une réforme du droit sur les abonnements de télévision qui lui a fait perdre des clients, les ventes de services ont continué de s'effriter sur l'année mais se sont améliorées sur la fin de l'exercice.

Pour autant, le titre de Vodafone à la Bourse de Londres reculait de plus de 5% mardi matin.

"Les signes se multiplient indiquant que la transformation commence à porter ses fruits" avec "une activité plus réduite et moins diversifiée géographiquement, mais plus ciblée", note Richard Hunter, analyste chez Interactive Investor.

Mais "des années de sous-performance pèsent lourdement sur l'esprit des investisseurs", qui attendent de voir des progrès plus probants, ce qui explique selon lui la réaction négative du marché: "Cela montre que l'entreprise n'a pas encore atteint le bout du tunnel."

Depuis le début de l'année, cependant, le titre de Vodafone affiche une hausse de 16%.

Le groupe avait annoncé mardi un accord à 4,3 milliards de livres (près de 5 milliards d'euros) pour devenir seul propriétaire de Vodafone Three, avec le rachat des 49% encore détenus par le hongkongais CK Hutchison à l'issue de la fusion entre les deux opérateurs britanniques.