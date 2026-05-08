MÉTAUX-Le cuivre atteint son plus haut niveau depuis trois mois en raison du prolongement de la remise en service de la mine de Grasberg

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour avec les cours officiels)

Le cuivre a atteint vendredi son plus haut niveau depuis trois mois et s'apprêtait à enregistrer sa meilleure semaine depuis janvier après que le groupe minier Freeport-McMoRan FCX.N a signalé un léger retard dans la reprise de la production de sa mine de Grasberg en Indonésie, ce qui a resserré les perspectives d'offre.

Le cuivre de référence à trois mois CMCU3 sur le London Metal Exchange a progressé de 0,8% à 13.497 dollars la tonne métrique lors des enchères officielles. Il avait auparavant atteint 13.619 dollars, son plus haut niveau depuis le 29 janvier, date à laquelle le métal avait atteint son record historique de 14.527,50 dollars.

La filiale indonésienne de Freeport a déclaré dans un communiqué qu'elle visait un retour à la pleine production à Grasberg d'ici début 2028. La société minière américaine avait déclaré le mois dernier que les opérations devraient « approcher leur pleine capacité d'ici fin 2027 ».

« Les ingénieurs miniers ne parlent jamais d’une reprise rapide », a déclaré Tom Price, analyste chez Panmure Liberum. « Mais je dois dire que cela prend plus de temps que prévu. Je pensais que la reprise aurait lieu plus tard dans l’année. »

Le cuivre sur le LME était en passe d'enregistrer une hausse hebdomadaire de 4,1%, sa plus forte progression depuis la semaine close le 9 janvier.

Le cuivre américain Comex HGcv1 continue de surperformer l'indice de référence mondial, progressant de 1,8% à 6,28 $ la livre, soit 13.854 $ la tonne, et s'orientant vers une hausse hebdomadaire de 5,9% dans l'espoir d'une résolution du conflit dans le Golfe.

« Mon opinion générale sur le cuivre est que si la situation se désescalade, les investisseurs reviendront alors aux thèmes d’avant-guerre », a déclaré M. Price, ajoutant que les investisseurs américains achetaient des couvertures en prévision d’éventuels droits de douane américains sur le cuivre .

En Chine, les stocks de cuivre de la Bourse de Shanghai

CU-STX-SGH ont chuté de 5,6% par rapport à la semaine dernière, pour s'établir à 181.333 tonnes, leur plus bas niveau depuis janvier. Les stocks d'aluminium de la ShFE AL-STX-SGH ont continué à évoluer dans la direction opposée, progressant de 2% pour atteindre 492.728 tonnes, leur plus haut niveau en six ans.

L'aluminium CMAL3 sur le LME a gagné 0,5% à 3.511 dollars la tonne alors que les contraintes d'approvisionnement dans le Golfe persistent, tandis que le nickel CMNI3 a reculé de 0,4% à 19.065 dollars après avoir atteint mercredi un pic de près de deux ans à 20.000 dollars.

Le plomb CMPB3 a perdu 0,7% à 1.969 dollars, le zinc

CMZN3 a reculé de 0,9% à 3.428 dollars et l'étain CMSN3 a chuté de 1,3% à 54.000 dollars.