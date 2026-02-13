MÉTAUX-Baisse de l'aluminium après l'annonce de l'intention de Trump de réduire certains droits de douane

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Texte remanié pour se concentrer sur le projet de Trump de réduire les droits de douane sur l'aluminium; actualisation des prix à la clôture des marchés asiatiques)

L'aluminium a chuté vendredi, après que le président américain Donald Trump ait été informé de son intention d'annuler certains droits de douane sur les produits en aluminium.

Le contrat d'aluminium le plus actif sur le Shanghai Futures Exchange SAFcv1 a diminué de 1,76% pour clôturer la journée à 23 195 yuans ($3 355,27) la tonne.

L'aluminium de référence à trois mois sur le London Metal Exchange CMAL3 a également baissé, de 1,18% à 3 063,50 la tonne à 0740 GMT.

M. Trump envisage d'annuler certains droits de douane sur les produits en acier et en aluminium, car les responsables de son administration estiment que les droits de douane nuisent aux consommateurs, a rapporté le Financial Times vendredi.

Le président américain a imposé des droits de douane allant jusqu'à 50 % sur les importations d'acier et d'aluminium en juin de l'année dernière.

L'aluminium a chuté à la suite de cette nouvelle. Le cours de l'aluminium à Shanghai a reculé de 2,16 % et le cours de référence à Londres a chuté de 1,52 %. Le métal léger a récupéré quelques pertes sur les deux bourses par la suite.

L'aluminium est en hausse depuis la fin de l'année dernière, car la croissance de la production en Chine devrait ralentir en raison d'un plafond de capacité fixé par le gouvernement, et le métal a récemment été soutenu par la société minière South32 S32.AX qui a réaffirmé qu'elle mettrait son usine du Mozambique en entretien et en maintenance le mois prochain en raison d'un problème d'approvisionnement en électricité.

L'annulation des droits de douane permettra à l'aluminium de circuler plus facilement sur les marchés mondiaux, mais n'aura qu'un impact limité sur les fondamentaux de l'offre et de la demande du métal léger, ont déclaré les négociants.

La baisse de l'aluminium s'inscrit dans le cadre d'un mouvement de vente plus large à l'approche des neuf jours de congés du Nouvel An lunaire en Chine, à partir du 15 février.

Le contrat de cuivre le plus actif de Shanghai SCFcv1 a clôturé la journée en baisse de 2,24% à 100 380 yuans la tonne.

Le contrat de référence pour le cuivre à trois mois CMCU3 a toutefoisaugmenté de 0,02 % pour atteindre 12 878 dollars la tonne, tout en restant en dessous de la barre des 13 000 dollars.

La demande physique est en baisse en Chine avant la longue pause. La prime de cuivre au comptant SMM-CU-PND , payée au-dessus du prix du cuivre du SHFE, s'est transformée en une décote de 60 yuans par tonne jeudi, ce qui indique un affaiblissement de la demande.

La prime de cuivre Yangshan SMM-CUYP-CN , un indicateur de l'appétit chinois pour les matériaux importés, est tombée à 34 dollars la tonne. Bien qu'il s'agisse d'une amélioration par rapport aux 20 dollars de la fin janvier, la prime reste historiquement basse et n'indique pas une reprise matérielle de la demande chinoise.

Ailleurs sur le SHFE, l'étain SSNcv1 a mené la vente, plongeant de 7,01%. Le nickel SNIcv1 a perdu 3,66%, le zinc

SZNcv1 a chuté de 1,61% et le plomb SPBcv1 a plongé de 0,27%.

Parmi les autres métaux sur le LME, l'étain CMSN3 a chuté de 5,05%, le nickel CMNI3 a perdu 0,96%, le zinc CMZN3 a chuté de 0,92% et le plomb CMPB3 a baissé de 0,15%.

(1 $ = 6,9130 yuan chinois renminbi)