Pour le RN, Retailleau n'apporte rien "de différent" par rapport à Le Pen ou Bardella

Bruno Retailleau, ancien ministre de l'Intérieur, annonce sa candidature à l'élection présidentielle de 2027, le 12 février 2026 à Paris ( AFP / Bertrand GUAY )

Bruno Retailleau n'apporte rien "de différent" par rapport aux propositions de Marine Le Pen et de Jordan Bardella et son expérience au pouvoir par rapport à ses concurrents n'est qu'un "vernis", ont estimé vendredi les députés RN Jean-Philippe Tanguy et Séabstien Chenu.

"Je n'ai pas vu ce qu'il a apporté de différent par rapport aux propositions de Marine Le Pen et de Jordan Bardella, mis à part le fait qu'au gouvernement il a fait l'inverse", a déclaré le député RN Jean-Philippe Tanguy, réagissant à la déclaration de candidature à la présidentielle du président des LR et ancien ministre de l'Intérieur.

"C'est vrai qu'il reprend les propositions de Marine Le Pen. Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi Monsieur Retailleau n'a pas soutenu au deuxième tour Marine Le Pen en 2022, ni en 2017 d'ailleurs. Et pourquoi il allait soutenir Monsieur Macron au gouvernement ? Ces incohérences sont un peu sa marque de fabrique", a-t-il renchéri sur BFMTV/RMC.

"Bruno Retailleau, c'est beaucoup de bavardage, beaucoup de bruit, mais dès qu'il est aux actes, c'est nul", a vilipendé Sébastien Chenu sur France 2.

Visant manifestement les anciens électeurs LR partis à l'extrême droite, M. Retailleau a fait jeudi une déclaration de candidature très marquée à droite, martelant que "l'immigration n'est pas une chance pour la France" et promettant d'être "le défenseur de nos coutumes, de notre mode de vie, de notre culture, de notre civilisation".

Critiquant les juges et le Conseil constitutionnel, il a promis des référendums sur l'immigration ou la politique pénale, même s'il lui faudra au préalable réussir à réviser la Constitution.

Il a également mis en évidence "son expérience" du pouvoir, une manière de se démarquer de Jordan Bardella et Marine Le Pen

"Cela lui donne un titre, une médaille, un vernis, mais c'est une médaille en chocolat vu les résultats lamentables qui ont été les siens", a relativisé M. Chenu.