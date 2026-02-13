Eutelsat a publié des résultats légèrement supérieurs aux attentes selon Stifel
information fournie par Zonebourse 13/02/2026 à 10:24
Eutelsat affiche une perte nette de 236,5 millions d'euros pour son 1er semestre 2025-26, contre une perte de 873,2 millions d'euros un an auparavant. L'EBITDA ajusté s'inscrit à 308,2 millions d'euros au 31 décembre 2025, en baisse de 6,1% sur une base comparable.
Stifel estime qu'Eutelsat a publié des résultats pour le premier semestre 2025-2026 légèrement supérieurs aux attentes, avec un chiffre d'affaires au deuxième trimestre et une marge d'EBITDA ajustée au premier semestre dépassant le consensus de 1 % et 60 points de base, respectivement.
"Cependant, il convient de souligner que cette performance a été largement influencée par un impact exceptionnel d'environ 7 millions d'euros lié à l'exploitation des satellites géostationnaires (GEO) au sein de la connectivité fixe. En excluant cet élément, les tendances opérationnelles de base restent, à notre avis, décevantes, notamment en ce qui concerne la croissance des services LEO et des marchés gouvernementaux" souligne le bureau d'analyse.
Selon Stifel, le chiffre d'affaires des marchés gouvernementaux a diminué de 2,2 % en organique sur un an, tandis que celui des services LEO, à 56,4 millions d'euros, est inférieur de 7 % au consensus, reflétant un taux de croissance organique de 50,5 %.
L'analyste note dans son étude que la mobilité a constitué un point positif, avec une forte hausse de 21 % en organique sur un trimestre, grâce à l'activation de contrats aéronautiques, tandis que la vidéo a affiché des performances conformes aux attentes.
La direction a réduit ses prévisions de dépenses d'investissement brutes pour l'exercice 2025-2026 de 100 à 200 millions d'euros, les ramenant à environ 900 millions d'euros. Elle a également annoncé l'annulation du programme Flexsat Americas, générant ainsi plus de 100 millions d'euros d'économies.
Les perspectives de chiffre d'affaires et d'EBITDA ajusté pour l'exercice 2026 ont été confirmées. Le groupe s'attend à une marge d'EBITDA ajustée légèrement inférieure à celle de l'exercice 2024-25.
A plus long terme, la direction vise un chiffre d'affaires qui se situerait entre 1,5 et 1,7 milliard d'euros et une marge d'EBITDA ajusté d'au moins 65% d'ici l'exercice 2028-29.
Valeurs associées
|2,3300 EUR
|Euronext Paris
|+9,39%
Cette analyse a été élaborée par Zonebourse et diffusée par BOURSORAMA le 13/02/2026 à 10:24:00.
