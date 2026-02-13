La Bourse de Paris en baisse avant l'inflation américaine

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )

La Bourse de Paris recule vendredi, dernière séance d'une semaine remplie de résultats d'entreprises et d'indicateurs macroéconomiques aux Etats-Unis, en attendant les chiffres de l'inflation américaine qui devraient être le catalyseur de la journée.

Vers 09H40 heure de Paris, le CAC 40 perdait 0,38%, à 8.309,26 points. Jeudi, l'indice vedette parisien avait pris 0,33%, soit 27,32 points, à 8.340,56 points.

Lors de cette même séance, il a franchi pour la première fois le seuil des 8.400 points, porté par de nombreux résultats d'entreprises bien accueillis par les investisseurs, avant que la nette baisse de la Bourse de New York ne refroidisse les marchés d'actions européens.

Plusieurs résultats d'entreprises animent le début de séance.

Le motoriste d'avions français Safran voyait son titre bondir de 7,32% à 329,80 euros à 09H50 heure de Paris, après avoir annoncé des ventes et un bénéfice net en hausse en 2025, globalement en ligne avec les attentes du marché. Le groupe a aussi rassuré sur la santé de sa trésorerie et sur ses ambitions financières à horizon 2028.

A l'inverse, l'action du géant français des cosmétiques L'Oréal chutait de 6,49%, à 369,50 euros vers 09H45 heure de Paris après la publication jeudi soir des résultats annuels 2025 du groupe, dont le quatrième trimestre est jugé décevant par le marché.

"Le ralentissement est notable" sur cette période et "la contre-performance, notamment en Asie du Nord et dans la division +Luxe+, pourrait inquiéter dans un contexte de perspectives floues", souligne un analyste de Jefferies.

Vendredi, outre les résultats d'entreprise, la Bourse de Paris devrait se focaliser sur la publication de l'indice des prix à la consommation (CPI) aux Etats-Unis pour le mois de janvier, attendu à 14H30 heure de Paris, "véritable catalyseur potentiel pour la suite du mouvement" des actions, relève John Plassard, analyste de Cité Gestion Private Bank.

L'indice CPI sera particulièrement scruté pour anticiper la politique monétaire de la Réserve fédérale (Fed), et une éventuelle baisse de ses taux directeurs.

Sur l'ensemble de la semaine, l'indice parisien a pour l'instant grappillé 0,46%.

Mais "le climat reste nerveux et la volatilité pourrait s'intensifier à l'approche des chiffres d'inflation américains cet après-midi", avertit John Plassard.

Ubisoft rebondit

Confronté cette semaine à une grève de ses salariés et en pleine réorganisation, le géant français des jeux vidéo Ubisoft a présenté jeudi un chiffre d'affaires stable au troisième trimestre, à 318 millions d'euros, notamment grâce au succès de ses principales franchises.

Porté par des partenariats plus importants qu'anticipé et les jeux "Assassin's Creed", le groupe a enregistré, pour la période d'octobre à décembre de son exercice décalé 2025/2026, un trimestre "solide" et "au-delà de nos attentes", a indiqué son PDG Yves Guillemot dans un communiqué.

A la Bourse de Paris, l'entreprise de jeux vidéo était récompensée: vers 9H50 heure de Paris, elle prenait près de 9%, à 4,48 euros.

Euronext CAC40