Meta va suspendre sa technologie interne de suivi de la souris le temps d'examiner des problèmes liés à la sécurité des données

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Correction: il faut lire « la documentation indiquait » et non « le document indiquait » au paragraphe 12) par Katie Paul et Jaspreet Singh

Meta META.O a annoncé lundi qu'elle allait suspendre un programme interne qui suit les mouvements de souris et l'activité numérique des employés à des fins d'entraînement de l'IA, tandis que le géant des réseaux sociaux enquête sur des problèmes de sécurité des données.

L'annonce de l'entreprise fait suite à des révélations selon lesquelles des données sensibles sur les employés, destinées à surveiller les interactions numériques au sein des systèmes internes de Meta, étaient accessibles à l'ensemble du personnel de Meta, d'après des documents examinés par Reuters.

Cette suspension a été rapportée pour la première fois par Business Insider.

Si Meta a confirmé l’enquête, l’entreprise n’a pas souhaité préciser pendant combien de temps elle prévoyait de suspendre le programme.

« Nous avons soigneusement conçu ce programme en intégrant des mesures de protection de la vie privée et, bien que nous n’ayons pour l’instant aucune indication laissant penser que des données aient été consultées de manière inappropriée par des employés de Meta, nous le suspendons le temps de mener notre enquête », a déclaré Tracy Clayton, porte-parole de l’entreprise. Cet outil, baptisé « Model Capability Initiative » (MCI) , lancé en avril, enregistre les mouvements de souris, les clics et les frappes au clavier sur les ordinateurs des employés basés aux États-Unis afin d’entraîner les modèles d’IA de Meta.

Selon une source citée par Reuters, l’outil continuait d’enregistrer des données lundi après-midi.

La porte-parole de l’entreprise a précisé que la suspension était en cours de mise en œuvre et qu’il faudrait un certain temps pour arrêter le programme pour l’ensemble des utilisateurs.

La décision de Meta de suspendre le MCI fait suite au dépôt par un employé d’un SEV (rapport d’incident de sécurité hautement prioritaire) concernant l’exposition des données des employés.

Selon la documentation interne, les données exposées comprenaient « l’intégralité des invites et des transcriptions, des conversations privées, des données sur les personnes et les performances, ainsi que les niveaux de sensibilité DSS (1-4) ». Reuters avait rapporté en mai que le programme collectait davantage d’informations que ce qui avait été initialement décrit et stockait ces données sous forme non chiffrée, ce qui avait suscité des inquiétudes quant à la confidentialité parmi les employés. La documentation interne a révélé qu’un employé avait commenté la discussion sur SEV, demandant une enquête plus approfondie sur ces questions.

« J’ai consulté des informations fiscales et médicales personnelles via mon ordinateur professionnel, tout comme des milliers d’autres employés. On nous avait dit que ces données seraient protégées et utilisées uniquement à des fins professionnelles légitimes après un filtrage rigoureux », a écrit cet employé.