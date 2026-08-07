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Les valeurs à suivre à Paris et en Europe (actualisé)
information fournie par Reuters 07/08/2026 à 08:53
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(Actualisé avec les résultats de sociétés)

* Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE:

* Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP:

* Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA

* Le point sur les marchés européens .EUFR

Les valeurs à suivre vendredi à la Bourse de Paris et en Europe :

* EUTELSAT ETL.PA a dit vendredi s'attendre pour 2026/2027 à une légère progression de son chiffre d'affaires et une marge d'Ebitda stable, la croissance du segment d'activités en orbite basse (LEO) du groupe français de satellites devant contrebalancer le recul de ses activités géostationnaires (GEO).

* VOLKSWAGEN VOWG_p.DE doit agir maintenant pour assurer sa compétitivité, ont déclaré jeudi les familles qui contrôlent le constructeur automobile allemand, soulignant que le bénéfice du groupe est en baisse. Il s'agit du message le plus précis à ce jour à l'endroit de la direction alors que le constructeur doit accélérer ses réductions de coûts et tenter de repousser la concurrence chinoise.

"Le groupe Volkswagen se trouve à un tournant historique. Pour le bien de l'entreprise et de sa compétitivité à long terme, chacun doit maintenant prendre ses responsabilités", a déclaré Hans Dieter Poetsch, président du directoire de Porsche SE PSHG_p.DE , le véhicule d'investissement de la dynastie automobile Porsche/Piech et principal actionnaire de Volkswagen.

* DAIMLER TRUCK DTGGe.DE lancera la deuxième tranche de son programme de rachat d'actions, d'un montant maximal de 1,1 milliard d'euros, immédiatement après avoir achevé la première d'ici la mi-septembre, a déclaré vendredi le constructeur de poids lourds. L'amélioration des conditions commerciales aux Etats-Unis lui a permis par ailleurs de relever sa prévision de bénéfice le mois dernier.

* MUNICH RE MUVGn.DE - Le réassureur allemand a annoncé vendredi une hausse de 6% de son bénéfice net au deuxième trimestre, ce qui est supérieur aux prévisions qui tablaient sur une baisse de celui-ci. Le résultat net a été soutenu par une baisse du nombre de grands sinistres.

* ALLIANZ ALVG.DE - Le groupe allemand a fait état vendredi d'une baisse de 8,7% de son bénéfice net au deuxième trimestre - un chiffre inférieur aux prévisions -, en raison de la comptabilisation de dépenses de restructuration de ses actifs informatiques, alors qu'il se prépare à un recours accru à l'intelligence artificielle (IA).

* GENERALI GASI.MI - Le premier assureur italien a dépassé les attentes avec ses résultats du premier semestre publiés jeudi grâce à la contribution de toutes ses activités et a déclaré qu'il lancerait la semaine prochaine une nouvelle tranche de 500 millions d'euros de son programme de rachat d'actions.

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA (MPS) BMPS.MI - La troisième banque italienne a fait état vendredi d'un résultat trimestriel supérieur aux attentes du marché et a indiqué qu'elle continuait à étudier des options stratégiques pour contrer une offre publique d'achat (OPA) de son concurrent INTESA SANPAOLO ISP.MI .

* LANXESS LXSG.DE - Le fabricant de produits chimiques de spécialité a publié vendredi un bénéfice d'exploitation trimestriel supérieur aux attentes, malgré un environnement économique toujours faible.

* UNIPOL UNPI.MI - Le groupe financier italien a fait état vendredi d'une hausse de 42% de son bénéfice net semestriel à 1,06 milliard d'euros, incluant la contribution de BPER

EMII.MI qui a mis à jour ses perspectives jeudi.

* AIRBUS AIR.PA a annoncé vendredi avoir livré 67 appareils en juillet pour un total de commandes brutes de 204 sur la même période. Depuis le début de l'année, les livraisons ont atteint 418 unités.

L'AGENDA FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS: nL8N43A12G

(Rédigé par Claude Chendjou, édité par Augustin Turpin)

Valeurs associées

AIRBUS
213,600 EUR Euronext Paris +0,54%
ALLIANZ
433,500 EUR XETRA -1,63%
BANCA MPS
11,900 EUR MIL +0,19%
BPER BANCA
14,582 EUR MIL -0,95%
DAIMLER TR HLDG
46,720 EUR XETRA -2,81%
EUTELSAT
2,044 EUR Euronext Paris -4,58%
GENERALI
44,810 EUR MIL -0,04%
INTESA SANPAOLO
6,824 EUR MIL +0,40%
LANXESS
16,430 EUR XETRA -4,37%
MUENCHENER RUECKV
515,400 EUR XETRA -1,38%
PORSCHE AUTO HLDG SE
29,150 EUR XETRA +0,38%
UNIPOL
28,350 EUR MIL -0,80%
VOLKSWAGEN VZ
76,320 EUR XETRA +1,01%
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