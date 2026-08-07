L'usine Daimler Freightliner au Mexique après l'annonce par Trump d'un droit de douane de 25 % sur les importations de camions

Daimler Truck lancera la ‌deuxième tranche de son programme de rachat d'actions, d'un montant ​maximal de 1,1 milliard d'euros, dès la fin de la première tranche prévue mi-septembre, a annoncé vendredi le constructeur, l'amélioration de ​la conjoncture aux États-Unis lui ayant permis de revoir à la hausse ses prévisions ​de bénéfices le mois dernier.

La ⁠prochaine phase du plan de rachat s'étendra jusqu'à fin juin ‌2027, a déclaré la directrice financière Eva Scherer dans un communiqué, alors que le constructeur de camions ​a également confirmé ‌ses résultats du deuxième trimestre annoncés précédemment, notamment ⁠une baisse de 18% de son résultat d'exploitation ajusté, à 838 millions d'euros.

Le groupe a annoncé jeudi qu’il allait construire une nouvelle ⁠usine de production ‌aux États-Unis dans le cadre d’un plan visant à ⁠étendre sa présence en Amérique du Nord. Il évalue ‌actuellement plusieurs sites potentiels et prévoit de lancer la ⁠construction fin 2026, la production devant démarrer en ⁠2029.

Le mois dernier, ‌Daimler avait justifié la révision à la hausse de ses ​prévisions pour 2026 par des ‌ventes unitaires plus élevées que prévu au sein de sa filiale nord-américaine et par ​un allègement de la charge douanière pour le reste de l’année.

Cet abaissement des perspectives était intervenu après l'approbation ⁠par le département du Commerce des États-Unis de la demande de Daimler Truck relative au contenu américain, mettant ainsi à jour son cadre tarifaire avec une date d'entrée en vigueur fixée au 1er novembre 2025.

(Rédigé par Amir Orusov; Version française Matthieu Huchet, édité ​par Augustin Turpin)