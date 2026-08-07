Munich Re: Bénéfice au-dessus des attentes au T2 avec le faible nombre de sinistres

L'illustration montre le logo de Munich Re

‌Munich Re a fait état ​vendredi d'une hausse inattendue de 6% de son bénéfice net au deuxième ​trimestre, en bénéficiant d'un faible niveau de ​sinistres majeurs.

Le bénéfice ⁠net du réassureur allemand s'est ‌élevé à 2,211 milliards d'euros sur le trimestre, contre 2,085 ​milliards ‌d'euros il y a un ⁠an et alors que les analystes tablaient sur 1,786 milliard d’euros.

Les ⁠coûts ‌liés aux sinistres majeurs ont ⁠été "très faibles", a déclaré Munich ‌Re, s'établissant à 4,9% ⁠du chiffre d'affaires de l'assurance, ⁠contre 18% ‌attendus.

Le groupe a ainsi déclaré qu’il ​maintenait son ‌objectif de bénéfice annuel de 6,3 milliards d’euros.

Il ​a toutefois abaissé ses prévisions de chiffre d’affaires d’assurance, ⁠les ramenant de 40 milliards d’euros à 38 milliards d’euros.

(Rédigé par Tom Sims et Alexander Huebner; version française Etienne Breban, édité par ​Augustin Turpin)