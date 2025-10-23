 Aller au contenu principal
Meta supprime 600 emplois au sein de sa division IA
information fournie par AFP 23/10/2025 à 08:56

Le groupe Meta décide de supprimer quelque 600 postes au sein de sa division consacrée à l'intelligence artificielle (IA) afin de rationaliser ses opérations après une importante campagne de recrutement ( AFP / Fabrice COFFRINI )

Le groupe Meta ( Facebook , Instagram) a décidé de supprimer quelque 600 postes au sein de sa division consacrée à l'intelligence artificielle (IA) afin de rationaliser ses opérations après une importante campagne de recrutement, ont rapporté des médias américains mercredi.

La décision de Meta vise selon le New York Times à répondre à son "gonflement organisationnel", après une campagne de recrutement considérable organisée pour renforcer ses moyens en matière d'IA.

Selon le Wall Street Journal, beaucoup des employés touchés par cette mesure pourraient rester chez Meta en changeant de poste.

Les deux quotidiens se sont appuyés sur une note envoyée par le directeur général de l'IA chez Meta, Alexandr Wang, selon qui ces suppressions d'emploi feront que "moins de discussions seront nécessaires pour prendre des décisions".

Contacté, Meta n'a pas répondu aux sollicitations de l'AFP.

Le groupe de Mark Zuckerberg investit massivement dans l'IA, son patron souhaitant regagner du terrain face à ses concurrents dans la course à la "superintelligence", technologie hypothétique aux capacités cognitives supérieures à celles des humains, graal de la Silicon Valley californienne.

Mi-septembre, Meta a dévoilé des lunettes connectées intégrant un écran dans les verres et des fonctions IA étendues, poursuivant son pari sur la fusion entre monde réel et virtuel.

Le groupe avait annoncé en août le lancement en Californie d'un organisme destiné à financer les candidats locaux favorables à une régulation moins stricte de l'IA face à la concurrence chinoise.

