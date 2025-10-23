Renault Group: 3e trimestre meilleur que prévu grâce au Dacia Bigster

Le logo de Renault

par Gilles Guillaume et Dominique Patton

Renault Group a fait état jeudi d'une accélération de son chiffre d'affaires au troisième trimestre grâce à des nouveautés comme le Dacia Bigster, venues compenser la concurrence sur les prix et la faiblesse du marché des véhicules utilitaires à cause du contexte économique morose en Europe.

Le groupe au losange, qui a également confirmé ses objectifs 2025, a ouvert en hausse à la Bourse de Paris avant de partir en baisse de 1,4% vers 08h42 GMT.

"Nous considérons cette publication comme suffisamment rassurante pour une réaction boursière positive vu les doutes persistants des investisseurs à atteindre les objectifs", commente Oddo BHF dans une note.

Renault, qui avait échappé depuis fin 2024 aux "profit warnings" qui ont émaillé le secteur à cause du ralentissement en Europe et des turbulences commerciales internationales, a finalement révisé à son tour à la baisse cet été ses prévisions annuelles.

Il a confirmé jeudi ses nouveaux objectifs, à savoir une marge opérationnelle autour de 6,5% en 2025 et un free cash-flow compris entre 1,0 milliard et 1,5 milliard d'euros, mais indiqué que du travail restait à faire pour inscrire sa performance dans la durée.

Le futur plan stratégique prévu pour mars 2026 restera axé sur les produits. Sous la houlette de son directeur général de l'époque Luca de Meo, parti diriger Kering, Renault a engagé l'un des plus importants renouvellements de gamme de son histoire, que le nouveau directeur général François Provost entend bien poursuivre.

Confronté à une concurrence chinoise accrue, avec des modèles renouvelés plus vite et moins cher, Renault aura encore lancé sept nouveaux véhicules cette année, après dix nouveautés en 2024.

Mais renouveler les modèles doit aussi s'accompagner d'une réduction des coûts pour préserver le point mort, le plus bas niveau de vente garantissant la rentabilité future.

"Nous mettrons davantage l'accent sur les coûts fixes parce que nous devons protéger notre point mort pour garantir une continuité dans le déploiement de notre stratégie", a déclaré le directeur financier Duncan Minto au cours d'une téléconférence avec les analystes. "Ce sera vraiment un plan stratégique où il sera question de contrôler les dépenses d'investissement et de Recherche et développement."

STABILISATION DES PRESSIONS SUR LES PRIX

Quatre lancements sont encore à venir au quatrième trimestre, notamment la nouvelle Clio 6, et hors d'Europe le SUV compact Boreal et la petite électrique Kwid en Amérique latine.

Ceux-ci devraient à nouveau augmenter le chiffre d'affaires, même si au troisième trimestre cet impact sur la croissance des ventes s'est essoufflé à +0,9 point, contre +3,3 points au premier semestre, à cause d'effets de base défavorable.

Renault a réalisé sur les trois mois écoulés un chiffre d'affaires de 11,43 milliards d'euros, en hausse de 6,8% et supérieur aux attentes, car 17 analystes attendaient en moyenne 11,37 milliards (+6,2%) sur la base d'un consensus fourni par la société.

Au premier trimestre, le chiffre d'affaires s'était tassé de 0,3%, avant de rebondir de 2,5% le trimestre suivant.

D'autres véhicules, comme la R5 électrique, ou d'autres activités comme la filiale financière Mobilize Financial Services (+18,4%), ont permis de compenser les pressions commerciales persistantes en Europe - Duncan Minto entrevoit maintenant une stabilisation de ces pressions sur les prix à un peu moins de -2% en Europe - ainsi que la faiblesse persistante du marché des véhicules utilitaires.

Les ventes de fourgons et fourgonnettes ont affiché une amélioration séquentielle au troisième trimestre, mais restent en baisse de 7,1% sur un an.

Renault a par ailleurs annoncé jeudi la nomination d'Alexandre Malval comme directeur du design de sa marque éponyme. Ancien directeur du design Citroën, il dirigeait depuis 2018 le design avancé de Mercedes-Benz.

(Gilles Guillaume et Dominique Patton, édité par Augustin Turpin et Blandine Hénault)