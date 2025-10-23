La Chine s'engage à construire un système industriel moderne pour 2026-2030

Une ouvrière effectue un contrôle qualité d'un module solaire dans une usine du fabricant d'équipements solaires en silicium monocristallin

Les dirigeants du Parti communiste chinois (PCC) se sont engagés jeudi à construire un système industriel moderne et à redoubler d'efforts pour parvenir à l'autosuffisance technologique, des mesures que la parti considère comme essentielles pour renforcer sa position dans sa rivalité croissante avec les États-Unis.

Comme prévu, le Comité central du PCC a également promis de redoubler d'efforts pour accroître la demande intérieure et améliorer les conditions de vie de la population, des objectifs de longue date qui, ces dernières années, n'ont guère été plus qu'une réflexion après coup, la Chine ayant donné la priorité à l'industrie manufacturière et à l'investissement.

La dépendance excessive de l'économie chinoise à l'égard des exportations, à l'heure où les tensions commerciales avec Washington s'intensifient, pourrait inciter Pékin à trouver un meilleur équilibre politique dans les années à venir, même si les analystes s'attendent à ce que les efforts soient lents.

Un communiqué partagé par l'agence de presse d'État Chine nouvelle, à l'issue de la réunion à huis clos de quatre jours des cadre du PCC, connue sous le nom de plénum, expose les priorités de la Chine pour son prochain plan de développement quinquennal.

Ce plan de développement quinquennal ne sera publié dans son intégralité qu'à l'occasion d'une réunion parlementaire en mars.

"Le pays se trouvera dans une période (2026-2030) où les opportunités stratégiques coexisteront avec les risques et les défis, et où il y aura une augmentation des facteurs incertains et imprévisibles", a rapporté Chine nouvelle, citant le communiqué.

"Nous devrions maintenir une proportion raisonnable du secteur manufacturier et établir un système industriel moderne dont l'épine dorsale est la fabrication de pointe."

Le communiqué indique que Pékin s'efforcera d'améliorer le bien-être de la population et le système de sécurité sociale. Le communiqué ne précise cependant pas comment Pékin entend y parvenir ni sur l'origine des fonds.

L'incertitude quant au calendrier, au rythme, au financement et à l'ampleur de ces politiques est susceptible de maintenir l'inquiétude des économistes et des investisseurs quant à la capacité du gouvernement à rééquilibrer l'économie chinoise alors que la consommation des ménages accuse un retard d'environ 20 points de pourcentage du PIB par rapport aux moyennes mondiales.

(Rédigé par la rédaction de Pékin ; version française Coralie Lamarque, édité par Kate Entringer)