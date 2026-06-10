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Meta s'associe à Reliance, la société d'Ambani, pour créer un centre de données dédié à l'IA en Inde
information fournie par Reuters 10/06/2026 à 05:15

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout d'informations aux paragraphes 3 et 4; contexte aux paragraphes 5 et 6)

Meta META.O , la société mère de Facebook, a annoncé mercredi avoir conclu un partenariat avec Reliance Industries RELI.NS , l'entreprise du milliardaire indien Mukesh Ambani, pour la construction du premier centre de données doté d'une intelligence artificielle de la société américaine en Inde.

Reliance construira un centre de données d'une capacité de 168 MW à Jamnagar, dans l'État du Gujarat, à l'ouest de l'Inde, que Meta louera, avec des options d'extension, selon le communiqué.

Meta a déclaré que l'énorme base d'utilisateurs de l'Inde et son économie numérique en pleine croissance en font un lieu idéal pour investir.

Le marché indien des centres de données devrait presque doubler pour atteindre 13,11 milliards de dollars d'ici 2034, alimenté par la transformation numérique, l'adoption du cloud et l'augmentation des charges de travail liées à l'IA, selon le cabinet de conseil IMARC Group.

En août de l'année dernière, Meta et Reliance ont formé une coentreprise afin de développer des plateformes et des outils d'IA pour les entreprises en Inde, en utilisant les modèles Llama de Meta. Reliance et Meta s'étaient engagées conjointement à un investissement initial de 8,55 milliards de roupies (89,67 millions de dollars), réparti respectivement à 70 % et 30 %.

En 2020, Meta a investi 5,7 milliards de dollars dans Jio Platforms, une entité de Reliance.

(1 $ = 95,3500 roupies indiennes)

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