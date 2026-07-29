Meta revoit à la baisse ses prévisions de dépenses d'investissement annuelles, alors que le développement de l'IA s'accélère

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Meta Platforms META.O a resserré mercredi la fourchette de ses prévisions concernant ses dépenses d'investissement annuelles , alors que le géant des réseaux sociaux redouble d'efforts pour développer un parc de centres de données afin d'accroître sa puissance de calcul en matière d'IA. La société mère de Facebook table désormais sur des dépenses d’investissement comprises entre 130 et 145 milliards de dollars pour 2026 , contre une fourchette précédente de 125 à 145 milliards de dollars.

L’activité publicitaire est au cœur de Meta: Reels rivalise avec TikTok et YouTube Shorts pour la domination du marché des vidéos courtes, tandis que Threads affronte X, la plateforme d’Elon Musk. Parallèlement, l’IA permet un ciblage publicitaire et des systèmes de recommandation plus précis afin de renforcer l’engagement des utilisateurs.

Le cabinet de conseil en tendances Madison and Wall a déclaré en juin qu’il s’attendait à ce que les recettes publicitaires augmentent de 8,3% pour atteindre 1.420 milliards de dollars en 2026, grâce à plusieurs événements sportifs cycliques, notamment les Jeux olympiques d’hiver et la Coupe du monde de la FIFA. La publicité sur les réseaux sociaux devrait progresser de 14% pour atteindre 421 milliards de dollars au cours de l’année. Les ventes publicitaires soutiennent également la quête de “superintelligence” menée par le directeur général Mark Zuckerberg — un concept hypothétique selon lequel l’IA surpasserait l’intelligence humaine à tous les égards — ainsi que le développement de son assistant vocal Meta AI et de ses lunettes intelligentes dotées d’IA. Les résultats de Meta interviennent quelques jours après que la première “consommation de trésorerie record” d’Alphabet au deuxième trimestre a secoué les investisseurs, alors que la flambée des dépenses en IA met à rude épreuve l’une des entreprises les plus rentables au monde.

Les dépenses effrénées des géants de la tech devraient largement dépasser les 700 milliards de dollars cette année, principalement dans le domaine de l’IA, tandis que Morgan Stanley estime ces dépenses à plus de 1.000 milliards de dollars pour l’année prochaine. Meta construit actuellement plusieurs centres de données d’une puissance de plusieurs gigawatts à travers les États-Unis, dont un dans une zone rurale de Louisiane, un projet qu’elle prévoit d’étendre à une capacité de calcul de 5 GW, avec un investissement qui passerait à plus de 50 milliards de dollars. Des médias, dont Reuters, ont rapporté au début du mois que Meta était en pourparlers pour louer de la puissance de calcul à Anthropic dans le cadre d’un accord potentiel pouvant atteindre 10 milliards de dollars sur deux ans . Mardi, Meta a constitué une coentreprise pour son centre de données d’El Paso, au Texas, détenue à 80% par BlackRock et à 20% par Meta, un montage qui ressemble fortement à son accord avec Blue Owl Capital pour le projet de , en Louisiane, l’entreprise cherchant ainsi à ne pas faire figurer la dette dans son bilan. Alors que les investisseurs scrutent de près les dépenses de Meta en matière d’IA, l’entreprise est confrontée à des risques liés à la vie privée concernant ses lunettes connectées. La société a indiqué ce mois-ci dans un document judiciaire que quatre États réclamaient 1.400 milliards de dollars de pénalités suite à des accusations selon lesquelles elle aurait conçu ses plateformes Facebook et Instagram pour créer une dépendance chez les jeunes utilisateurs et aurait induit le public en erreur quant à leur sécurité.

Meta avait prévenu en avril que les répercussions juridiques et réglementaires au sein de l’Union européenne et aux États-Unis concernant les problèmes liés aux réseaux sociaux chez les jeunes “pourraient avoir un impact significatif” sur ses activités et ses résultats financiers.