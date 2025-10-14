Meta renforce les mesures de protection des adolescents sur Instagram avec des filtres de contenu de type PG-13

(Mises à jour pour ajouter des hyperliens dans tout le texte)

Instagram va limiter ce que les utilisateurs de moins de 18 ans peuvent voir sur la plateforme en utilisant des filtres inspirés du système de classification des films PG-13, dans la dernière mesure prise par sa société mère Meta META.O pour répondre aux critiques selon lesquelles elle n'a pas fait assez pour protéger les adolescents en ligne.

Inspiré du système de classification de la Motion Picture Association, le nouveau système limitera les messages contenant un langage fort, des cascades risquées, des références à la drogue ou d'autres thèmes matures. Les règles s'appliqueront également aux outils d'IA générative de Meta, a déclaré la société mardi .

Cette décision fait suite aux critiques formulées par des groupes de défense et aux poursuites judiciaires intentées à l'encontre de Meta alléguant que l'entreprise n'a pas protégé les jeunes utilisateurs des contenus préjudiciables ou les a induits en erreur quant aux dommages psychologiques causés par ses plateformes.

Un rapport publié en septembre a montré que de nombreux dispositifs de sécurité mis en place par Meta sur Instagram au fil des ans ne fonctionnaient pas bien ou n'existaient pas. Reuters a également révélé en août que Meta autorisait un comportement provocateur des chatbots, notamment en les laissant s'engager dans des "conversations romantiques ou sensuelles".

Meta a déclaré mardi que sa dernière mesure placera automatiquement les comptes des adolescents sous les paramètres PG-13, que les parents peuvent ajuster pour ajouter un contenu plus strict et des contrôles du temps d'écran avec un "paramètre de contenu limité". Les utilisateurs adolescents seront également empêchés d'interagir avec des comptes partageant des contenus inappropriés pour leur âge.

"Nous espérons que cette mise à jour rassurera les parents", a déclaré Meta dans un billet de blog. "Nous savons que les adolescents peuvent essayer d'éviter ces restrictions, c'est pourquoi nous utiliserons la technologie de prédiction de l'âge pour placer les adolescents dans certaines protections de contenu - même s'ils prétendent être des adultes."

En août, Meta a ajouté des protections pour les adolescents dans l'ensemble de ses produits d'intelligence artificielle en entraînant ses systèmes à éviter les échanges de flirt et les discussions sur l'automutilation ou le suicide avec des mineurs. Cela faisait suite à une refonte plus large l'année dernière qui a introduit des contrôles parentaux et de confidentialité améliorés pour les utilisateurs d'Instagram de moins de 18 ans.

Les nouveaux paramètres seront disponibles aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Australie et au Canada, et le lancement complet est prévu pour la fin de l'année. Meta introduit également des mesures de protection supplémentaires pour les adolescents sur Facebook.

Cette décision intervient alors que Meta, TikTok de ByteDance et YouTube sont confrontés à des centaines de procès intentés au nom d'enfants et de districts scolaires concernant la nature addictive des médias sociaux.

Les autorités de régulation américaines examinent de plus en plus attentivement les entreprises d'IA en raison des effets négatifs potentiels des chatbots.