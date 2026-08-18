Meta réfute les accusations selon lesquelles elle aurait cherché à rendre les enfants accros à Facebook et Instagram, alors qu'un procès historique s'ouvre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les États souhaitent que Meta modifie Facebook et Instagram

* Meta estime que les amendes pourraient atteindre 1 400 milliards de dollars, tandis que les États jugent plus probable un montant de 200 milliards de dollars

* Le jury rendra un verdict consultatif; le juge pourrait ordonner des sanctions civiles et des changements

(Ajout du témoignage du premier témoin, du cours de clôture de l’action et du contexte) par Diana Novak Jones et Jonathan Stempel

Meta Platforms META.O a rejeté les accusations portées par plusieurs États américains selon lesquelles l’entreprise aurait intentionnellement cherché à rendre les enfants dépendants de ses plateformes Facebook et Instagram dans un but lucratif, à l’ouverture d’un procès susceptible de redéfinir certaines des applications les plus populaires de la planète. Un groupe bipartisan de 29 États américains poursuit Meta en justice, réclamant des sanctions pouvant s’élever à des dizaines, voire des centaines de milliards de dollars, ainsi que des changements dans la manière dont Meta mène ses activités.

Quatre États à l’origine de l’action — la Californie, le Colorado, le Kentucky et le New Jersey — ont accusé Meta d’avoir conçu Facebook et Instagram pour rendre les jeunes utilisateurs dépendants, alimentant ainsi l’anxiété, la dépression, voire le suicide, et d’avoir induit les consommateurs en erreur quant à la sécurité de ces plateformes. Les 29 États ont tous accusé Meta d’avoir enfreint la loi fédérale en collectant et en utilisant de manière abusive les données personnelles des enfants.

Les experts ont qualifié le procès devant le tribunal fédéral d'Oakland, en Californie, qui a débuté mardi par les déclarations liminaires, de plus grand test juridique à ce jour concernant les effets des réseaux sociaux sur les jeunes utilisateurs. Meta et d’autres entreprises de réseaux sociaux, notamment Snap

SNAP.N , ByteDance (société mère de TikTok) et Alphabet (société mère de YouTube) GOOGL.O , font face à des milliers de poursuites judiciaires intentées par des États, des municipalités, des districts scolaires et des particuliers, qui contestent le caractère néfaste de leurs produits pour les jeunes utilisateurs.

Megan O’Neill, procureure générale adjointe de Californie, a déclaré au jury composé de huit personnes que le modèle économique de Meta consistait à "rendre les utilisateurs accros, les retenir aussi longtemps que possible, collecter leurs données, puis cacher la vérité au public".

"Cela a particulièrement bien fonctionné avec les enfants", a ajouté Mme O'Neill. "Meta avait besoin des enfants, et devait rassurer les personnes qui se souciaient d'eux en leur garantissant qu'ils étaient en sécurité."

L'avocat de Meta, Paul Schmidt, a déclaré qu'il n'y avait "aucun doute" sur le fait que certains utilisateurs des réseaux sociaux rencontraient des difficultés, mais que les études ne montraient aucun lien clair entre l'utilisation des réseaux sociaux par les adolescents et une perte de bien-être. Il a également indiqué que Mark Zuckerberg, cofondateur et directeur général de Meta, partageait la volonté de l’entreprise d’améliorer ses services, et non de les rendre dangereux.

"Ils ne pensent pas pouvoir réussir si les gens n’apprécient pas leur service", a déclaré M. Schmidt.

LA JUGE POURRAIT ORDONNER DES MODIFICATIONS À FACEBOOK ET INSTAGRAM Les jurés devraient rendre un verdict consultatif , mais c’est la juge fédérale américaine Yvonne Gonzalez Rogers qui se prononcera sur la responsabilité de Meta.

Si elle estime que Meta est responsable, Mme Rogers pourrait infliger des sanctions civiles et ordonner des changements sur Facebook et Instagram. Meta a indiqué que les sanctions pourraient atteindre 1 400 milliards de dollars , soit un montant proche de la valeur boursière de l'entreprise basée à Menlo Park, en Californie.

Lors d’une audience la semaine dernière, les procureurs généraux ont déclaré que ce montant pourrait plutôt avoisiner les 200 milliards de dollars, soit environ trois ans de bénéfices après impôts pour Meta.

La Californie, le Colorado, le Kentucky et le New Jersey souhaitent également que Meta procède à une refonte de Facebook et d’Instagram, notamment en supprimant les "likes" et le défilement infini qui encourage la consultation de nouvelles publications, en fixant des limites de temps pour les jeunes utilisateurs et en appliquant des restrictions visant à empêcher les enfants de moins de 13 ans d’accéder à ces plateformes.

À l’issue des plaidoiries liminaires, Arturo Bejar, ancien ingénieur chargé de la sécurité chez Meta, a commencé à témoigner en tant que premier témoin des États.

M. Bejar affirme depuis longtemps que Meta savait que ses outils de protection des enfants ne fonctionnaient pas, et a témoigné contre l’entreprise lors de quatre procès.

Meta a tenté de faire obstacle à son témoignage, en invoquant prétendument la suppression de messages Signal échangés avec d’anciens employés, mais la juge Rogers a rejeté ce qu’elle a considéré comme une tentative peu probable visant à écarter un témoin clé.

M. Bejar a déclaré aux jurés que "move fast and break things" (aller vite et casser des choses) était un mantra chez Meta, qui adoptait une approche du type "ne rien demander, ne rien dire" pour vérifier si des enfants de moins de 13 ans étaient en ligne.

"De nombreux produits ont été lancés sur le marché", tels que les courtes vidéos Reels, "et la sécurité n’a pas été prise en compte lors de leur déploiement initial", a déclaré M. Bejar.

Mark Zuckerberg et le directeur d’Instagram, Adam Mosseri, devraient également témoigner. Le procès devrait durer six semaines.

L'action Meta a évolué à la baisse pendant la majeure partie de la journée de mardi et a clôturé en recul de 4,4 %, à 543,67 dollars.

DES MANIFESTANTS PROTESTENT DEVANT LE TRIBUNAL

Mme O’Neill a précisé que les États ne cherchaient pas à mettre Meta en faillite, affirmant que les réseaux sociaux "présentent certains avantages pour certaines personnes".

Elle a toutefois ajouté que Meta exploitait les enfants en menant des recherches sur le fonctionnement de leur cerveau et sur leurs réactions aux stimuli en ligne, et en suivant leurs interactions sur ses applications.

Elle a indiqué qu’un e-mail interne envoyé à M. Mosseri précisait que l’objectif était le "temps passé par les ados" sur l’application, et a ajouté que les employés de Meta considéraient Instagram comme une "drogue" et eux-mêmes comme des "dealers".

"Meta a constaté que plus un enfant commence à utiliser l’application jeune, mieux c’est", a déclaré Mme O’Neill. M. Schmidt a reconnu que les employés pouvaient tenir des propos "désinvoltes" en privé, maisa affirméque les produits de Meta n’étaient pas addictifs, et que les jurés entendraient ce qu’avait fait l’employé qui avait qualifié Instagram de "drogue" pour rendre l’application plus sûre.

Certains détracteurs de Meta se sont exprimés devant le tribunal au début du procès.

Parmi eux se trouvait Mary Rodee, qui a déclaré que son fils de 15 ans, Riley Basford, s’était suicidé en 2021 après avoir été victime d’un prédateur sur Facebook.

"Ils appellent cela un suicide spontané", a-t-elle déclaré. "Moi, j'appelle cela ce que c'était: la conséquence prévisible d'un système qui protège les entreprises plutôt que les enfants." Le procès a débuté en 2023, deux ans après que la lanceuse d’alerte Frances Haugen eut déclaré devant une commission du Sénat américain que Meta savait que ses produits étaient dangereux pour les enfants et savait comment les rendre sûrs, mais n’avait rien fait afin de maximiser ses profits. En mars, un jury de Los Angeles a condamné Meta et Google à verser 6 millions de dollars à une jeune femme de 20 ans qui affirmait être devenue dépendante d’Instagram et de YouTube dès son enfance. Au début du mois, un juge du Nouveau-Mexique a condamné Meta à verser 567 millions de dollars pour remédier aux problèmes de santé mentale des adolescents, après que le procureur général de cet État eut qualifié ses plateformes de "nuisance publique".

Le procureur général du Tennessee a également engagé une action en justice contre Meta , invoquant des motifs similaires concernant Instagram. Cette affaire est actuellement jugée à Nashville.