Meta présente ses excuses après avoir suspendu le compte Instagram “No Kings”

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Meta META.O a présenté ses excuses pour avoir suspendu ce week-end le compte Instagram du mouvement de protestation “No Kings”, attribuant cette suspension à une forte augmentation de l’activité qui ressemblait davantage à un trafic généré par des bots automatisés qu’à des échanges humains.

Samedi, des manifestants se sont rassemblés lors de milliers d’événements à travers les États-Unis pour dénoncer les mesures d’expulsion agressives du président Donald Trump, la guerre en Iran et d’autres politiques, dans le cadre de la troisième vague de rassemblements “No Kings”.

Le compte Instagram utilisé par les organisateurs et les participants a toutefois été hors ligne pendant plus d’une heure. Andy Stone, porte-parole de Meta, a indiqué dans un message publié sur X qu’il avait fallu plus de temps pour résoudre les problèmes d’accès aux comptes rencontrés par les organisateurs.

M. Stone a expliqué que les systèmes de sécurité du réseau avaient détecté l’utilisation d’un outil “Claude” analysant les profils, les publications et les hashtags, dont le rythme avait fortement augmenté par vagues intenses le 17 octobre.

“Ces requêtes soudaines, volumineuses et séquentielles sur une courte période ressemblaient davantage à un trafic automatisé généré par des bots qu’à la navigation d’un utilisateur humain ordinaire sur nos systèmes. Cette activité a conduit nos protections automatisées à mettre à tort le compte Instagram de No Kings hors ligne”, a-t-il déclaré.

“Nous tenons à réitérer nos sincères excuses pour cette erreur.”

Les organisateurs du rassemblement n’étaient pas satisfaits lundi.

“L’explication de Meta ne tient toujours pas la route”, a déclaré la coalition No Kings sur la plateforme Bluesky. “Au-delà de la désactivation de notre compte Instagram, nous avons reçu des signalements indiquant que le contenu lié à No Kings et au vote anticipé était inaccessible, restreint ou semblait avoir été supprimé sur l’ensemble des plateformes Meta.”

“À quelques semaines d’une élection, des excuses ne suffisent pas. Le public a besoin de réponses, de comptes rendus et de garanties concrètes”, a déclaré la coalition.

Des rassemblements “No Kings” ont eu lieu dans plusieurs villes, de Seattle à San Diego en passant par Chicago, Atlanta et New York. À Washington, DC, des manifestants se sont rassemblés sur le site de l’arc de triomphe proposé par Trump afin d’encourager le vote anticipé avant les élections législatives de mi-mandat du 3 novembre.