Avis d'analystes France : Euronext et Planisware dans les petits papiers des analystes, Elior non

Citi relève Euronext à l'achat, tandis qu'Air Liquide et TotalEnergies bénéficient d'objectifs de cours rehaussés. Les révisions sont plus sévères pour Elior, dont la recommandation est abaissée, ainsi que pour EssilorLuxottica.

Air Liquide : Rothschild & Co Redburn maintient sa recommandation d'achat avec un objectif de cours relevé de 185 à 198 EUR.

Elior Group : BNP Paribas dégrade sa recommandation de surperformance à neutre et réduit l'objectif de cours de 3,50 EUR à 2 EUR.

EssilorLuxottica : Citi reste à l'achat avec un objectif de cours réduit de 255 à 242 EUR.

Euronext : Citi passe de neutre à acheter en visant 200 EUR.

M6 Métropole Télévision : JP Morgan reste à sous-pondérer avec un objectif de cours réduit de 11,70 à 10,90 EUR.

Planisware : Bernstein démarre le suivi à surperformance avec un objectif de cours de 33,50 EUR.

STMicroelectronics : TD Cowen reste à conserver avec un objectif de cours réduit de 48,50 à 45 EUR.

TF1 : JP Morgan reste à surpondérer avec un objectif de cours réduit de 9,30 à 8,40 EUR.

TotalEnergies : Jefferies reste à l'achat avec un objectif de cours relevé de 88 à 90 EUR.

VusionGroup : Bernstein reste à surperformance avec un objectif de cours réduit de 170 à 160 EUR.