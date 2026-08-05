Meta présente ses excuses à l'Inde pour avoir restreint la publication du Premier ministre Modi

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Réécriture intégrale du texte; ajout des commentaires d'un dirigeant de Meta au paragraphe 2)

Joel Kaplan, directeur des affaires internationales de Meta Platforms ( META.O ), a présenté ses excuses au ministre indien des Technologies de l'information pour avoir brièvement restreint l'accès à une publication du Premier ministre Narendra Modi en juillet, a-t-il déclaré mercredi dans un communiqué.

“Je me suis excusé auprès du ministre au nom de Meta pour l’erreur qui a conduit à la restriction de la publication du Premier ministre Modi”, a déclaré M. Kaplan.

Le mois dernier, le ministère indien des Technologies de l’information avait convoqué des dirigeants de Meta après que Facebook eut brièvement restreint l’accès à une publication de M. Modi. Meta avait expliqué que la publication avait été bloquée par inadvertance en raison d’une erreur opérationnelle.

La police de la ville d’Hyderabad, dans le sud de l’Inde, a également ouvert une enquête contre Arun Srinivas, le directeur de Meta Inde, au sujet de vidéos publiées sur Facebook qui auraient représenté M. Modi de manière “injurieuse”, a rapporté Reuters la semaine dernière, citant un haut responsable de la police.

TENSIONS ENTRE META ET LE GOUVERNEMENT

Ces vidéos se sont répandues alors que Modi faisait face à la plus grande vague de manifestations menées par des jeunes que l’Inde ait connue depuis plus d’une décennie. Ces manifestations faisaient suite à la fuite de sujets d’examens nationaux, qui avait entraîné la démission de son ministre de l’Éducation.

Ces incidents s’inscrivent dans une série récente de tensions entre Meta et le gouvernement de Modi concernant des contenus liés au Premier ministre. Ces dernières semaines, Modi a essuyé un déluge de critiques, de blagues et de moqueries en ligne de la part des manifestants.

Par ailleurs, le directeur général de Meta, Mark Zuckerberg, a présenté ses excuses au gouvernement indien concernant des contenus pédopornographiques, des deepfakes et d’autres défaillances opérationnelles sur les plateformes de l’entreprise, ont rapporté les médias locaux plus tôt dans la journée.

POLITIQUE DE TOLÉRANCE ZÉRO

M. Zuckerberg a présenté ses excuses lors d’une réunion entre des dirigeants de Meta et des responsables du gouvernement indien, ont rapporté le site d’information financière Moneycontrol et d’autres médias locaux.

Meta n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

En juillet, le gouvernement indien avait ordonné à Meta de supprimer les publicités et les contenus faisant la promotion de matériel pédopornographique sur Instagram, a rapporté la BBC, citant un haut responsable du ministère de l’Électronique et des Technologies de l’information.

Meta avait alors déclaré appliquer une politique de tolérance zéro envers les contenus pédopornographiques et continuer à renforcer ses systèmes de détection, selon la BBC.